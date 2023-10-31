Kanser tedavisi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı

Ünlü oryantal Tanyeli, kanser tedavisi için Küba'ya gitti. Burada bir hafta kaldıktan sonra yurda dönen Tanyeli, yaşadıklarını anlattı.

Kanser tedavisi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı

Eşi ile birlikte Avusturya'da yaşayan Tanyeli'ye geçtiğimiz mayıs ayında pankreas kanseri teşhisi konulmuş; ünlü dansöz vakit kaybetmeden tedaviye başlamıştı.

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21 Ekim'de Küba'ya giden Tanyeli, 10 günlük sürecin ardından Türkiye'ye döndü.

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Tanyeli, yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı:

"Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim.
Destek tedavi var, takviye ilaçlar da... İlaçları yanıma aldım, akrep zehri de kullanmaya başladım.
Kim der ki o tiksindiğimiz, korktuğumuz akrep içindeki zehir bize şifa olucak.
Yüce Allah dünyanın her yerinde, her an beni sarsa sarsa idrak ettiriyor. Hazmetmek nasip olsun..."

"Ve sonra beni şefkati ile güzel insanlarla etrafımı sarıyor ama ameliyatsız kurtuluş yok gibi bir şey.
Boğulduğum doğrudur, ağrıları anlatabileceğim bir kelime yok...
Allah kimsenin başına vermesin, bana en büyük kötülüğü yapmış insanlara bile deneyimletmesin.
Amin.
Bu fani dünya bu kadar büyük bir karanlıktan geçerken, her yerde kan göz yaşı varken, Gazze soykırım içimizi yakarken, ben şımarıklık yapmam şikayet edemem. Şu halime şükür."

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