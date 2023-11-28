Tanyeli hastane odasından paylaştı. "Ameliyata hazırım"

Bir süredir pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, bugün ameliyat olacağını duyurdu.

Damla Baylan
Tanyeli hastane odasından paylaştı. "Ameliyata hazırım"

Ünlü oryantal Tanyeli, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlanmıştı.

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Tanyeli'nin İstanbul'daki tedavisi, geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Dansçının tedavisinin devamı için Küba'ya gitmesine karar verilmişti.

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HASTENEDEN PAYLAŞTI

Küba'daki tedavi sürecinin ardından tekrar İstanbul'a dönen ünlü isim, ameliyat olacağını duyurdu.

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Dün Instagram sayfasının hikayeler bölümünden hastane yatağında çekilen bir karesini paylaşan Tanyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın izni ile yarın sabah yapılacak ameliyata hazırım."

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