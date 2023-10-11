Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli ve Bahar Öztan hastanede buluştu

Yeşilçam'ın 'gamzeli güzel'i Bahar Öztan ile ünlü oryantal Tanyeli, kanser tedavisi gördükleri hastanede buluştu.

Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli ve Bahar Öztan hastanede buluştu

Üç kez kanseri yenen Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayından bu yana kolon kanseriyle mücadele ediyor.

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"HAFTAYA AMELİYAT OLACAĞIM"
Tedavisi devam eden Öztan, sosyal medyada hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaştı ve "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere. Dün İstanbul’a hastaneye geldim. Kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var." dedi.

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Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan oryantal Tanyeli'nin ise pankreas kanseri tedavisi, haziran ayında başladı.

HASTANE ODASINDA BİR ARAYA GELDİLER

Aynı hastanede tedavi gören Öztan ve Tanyeli, hastane odasında oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe ile buluştu.

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Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaşan Tanyeli, "Gamzenin en güzeli Bahar Öztan aynı hastanede. Canım Sibel Gökçe ziyaretimizde kavuştuk" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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