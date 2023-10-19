Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye sanatçı arkadaşlarından büyük jest

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'ye yakın arkadaşları Zara, Hakan Altun ve Haluk Levent'ten büyük bir jest geldi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye sanatçı arkadaşlarından büyük jest

Ünlü oryantal Tanyeli, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

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Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlanmıştı.

Ünlü isim, her fırsatta pozitif olduğunu ve kanseri yeneceğini belirtmiş, sevenlerinden sık sık dua istemişti.

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"KANSERİ ALLAH'IN YARDIMIYLA YENECEĞİM"

"Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum." diyen Tanyeli'nin İstanbul'daki tedavisi, geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı.

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Dansçının tedavisinin devamı için Küba'ya gitmesine karar verilmişti. Cumartesi gecesi Küba’ya uçacak olan 52 yaşındaki Tanyeli'ye, sanatçı dostlarından büyük bir jest geldi. Yakın arkadaşları Zara, Hakan Altun ve Haluk Levent'in, ünlü ismin İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin masraflarını kapattığı ortaya çıktı.

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