Kansere duvar ören mucize ot ortaya çıktı

Kansere duvar ören geyikdikeni otunun faydaları saymakla bitmiyor. Geyikdikeni otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
Kansere duvar ören mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Kanseri engelleyen geyikdikeni otunun faydaları saymakla bitmiyor.

KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur.

Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir. Kanser oluştuğu bölgeden başka organ ve dokulara yayılırsa, buna metastaz denir.

GEYİKDİKENİ OTU NASIL KULLANILIR?

Belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.

Kurutulan meyve ve yapraklarından 2 tatlı kaşığı 1 bardak kaynamış suya konulur. 10-15 dakika süreyle demlendirilip süzülür. Bu çaydan, sabahleyin 1 bardak içilir.

Toplanan olgunlaşmış meyvelerinden 10 tanesi sabah kahvaltısından önce yenir.

Bitkinin olgunlaşmış meyvelerine biraz şeker ve su katılıp kaynatılarak şurup hazırlanır. Bu şuruptan sabah kahvaltısı öncesi bir yemek kaşığı içilir.

UYARI : Olgunlaşmamış meyveleri kullanılmaz. Fazla kullanılırsa karın ağrısı, bulantı, kusma yapar.

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