Yılan otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide ekşimesine iyi gelen yılan otunun faydaları dikkat çekti.

Yılan otuyla ilgili detaylar...

YILAN OTU NEDİR?

Doğu Karadeniz bölgesi ve Uludağ'da yetişen, 1 metre kadar yükseklikte, geni yapraklı, kalın köklü bir bitkidir. Kökü acıdır. İçi sarı, dışı esmerdir. Hekimlikte, kökü kullanılır. Sarı ve mavi türü vardır.

YILAN OTUNUN FAYDALARI

-İştah artırır, hazmı kolaylaştırır.

-Ateşi düşürür, vücuda kuvvet verir.

-Mide zafiyeti ve ekşimesini giderir.

-Kansızlıkta da faydalıdır.

-Sindirim sistemindeki sinir uçlarını uyarır ve sindirimi destekler.

-Tükürük ve mide salgısının artmasını sağlar.

-Antioksidan özelliğiyle enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

-Vücuttan toksinlerin uzaklaştırılmasına destek olur.

-Ateş düşürücü özelliği vardır.

-Yaraların iz bırakmadan ve çabuk iyileşmesini sağlar.

-Kökü kullanıldığı zaman parazit düşürücü etki yapar.

-Kulak çınlamalarının tedavisinde kullanılır.

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

YILAN OTU NASIL KULLANILIR?

5 yıllık bitkilerin kökleri sonbahar ya da kış aylarında çıkarılarak temizlenip, dilimlenir ve önce güneş altında, sonra gölgede ağır ağır kurutulur. Zararlı etkilerini uzaklaştırmak amacıyla bitki türlerinin çoğunluğunda olduğu gibi kurutularak tüketilmesi gerekir. Kuruyan bu kökler toz haline getirilir ve suda kaynatılarak veya demlenerek içilir. Acı bir tadı vardır fakat suyu çok şifalıdır.

Her bitkide olduğu gibi doz aşımı yapılmadan kullanılması gerekmektedir. Oldukça etkili bir bitki olduğu için dönem dönem kullanımına ara verilmelidir. Yüksek dozlarda kullanımda vertigo, bulantı, kusma görülebilir. Kan basıncı yüksek olanlar, mide kanamasına eğilimliler, sürekli burun kanaması olanlar, hamileler, midesi yüksek asitliler kullanmamalıdır.