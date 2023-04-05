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Uzmanı uyardı: Kanserle mücadelede erken teşhise dikkat

Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, her türlü kanama veya vücutta tespit edilen şişlik ve yumrularda doktora başvurulması gerektiğini ısrarla vurguladı. İşte Prof. Sözüer’in uyarıları.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 07:48
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Kanserle mücadelede erken teşhise dikkat

Uzmanı uyardı: Kanserle mücadelede erken teşhise dikkat
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Editör: Naim Arıoğlu

Kanser Haftası dolayısıyla ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi'nin girişinde düzenlenen programda konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, kanserin Türkiye'nin de önemli problemlerinden olduğunu söyledi.
Sözüer, her yıl nisan ayının ilk haftasında kansere dikkati çekmek, vatandaşı bilgilendirmek için bilimsel ve sosyal programlar yaptıklarını açıkladı ve Kanserli hasta sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

Sözüer, sözlerine şunları ekledi:

"Aşağı yukarı her 100 bin nüfusta erkeklerde 300, kadınlarda 200 kişide kanser olduğunu görüyoruz. Bu demektir ki her 100 bin kişide 500, Kayseri'nin nüfusuna da 1,5 milyon dersek neredeyse 7 bin 500 civarında kanser hastası olduğunu tahmin ediyoruz. Giderek genç yaş grubunda da kanserin daha sık görüldüğünü tespit ediyoruz. Erkeklerde akciğer, prostat ve mide, bağırsak kanserlerinin sık olduğunu görüyoruz. Kadınlarda birinci sırada meme kanseri, tiroit kanserlerinde artış var. Sonrasında da mide, bağırsak ve rahim kanserlerini görüyoruz. Sıra dışı bulgular olduğunda halsizlik, yorgunluk, istemeden kilo kayıpları, bulantı, kusma, her türlü kanama, ağız ya da makat yoluyla kanama veya vücutta tespit edilen her türlü şişlikler, yumrular, böyle bir durumda mutlaka ilgili bölüme müracaat edilmesi önemli."

AA

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