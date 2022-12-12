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Kansızlığa cepten teşhis

ABD’de mühendislik okurken cep harçlığı için ambulanslarda paramedik olarak çalıştığı bildirildi. Acil tıbba merak sarınca mühendisliği bitirip tıp fakültesine de girdiği vurgulandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:48
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Kansızlığa foto-teşhis. Kansızlık artık cepten teşhis edilecek. Yapay zekâ destekli uygulama

Kansızlığa cepten teşhis
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DHA’nın haberine göre; Şimdi Brown Üniversitesi’nde hem acil tıp hem de mühendislik profesörü olarak acil durum ve afet tıbbı direktörlüğü yapan Prof. Dr. Selim Suner, kansızlığı göz içinden sadece 2 saniye içinde ölçebilen bir uygulama geliştirdi.

Suner’in yapay zekâ destekli uygulaması ile kansızlık düzeyi, cep telefonuyla göz içinden çekilen bir kare fotoğrafla anında ölçülebileceği bildirildi.

Prof. Dr. Selim Suner, geçen hafta Türkiye Acil Tıp Derneği’nin Antalya’daki uluslararası kongresinde uygulamayı şu ifadelerle açıkladı:

“Hemoglobin ölçümünü kan almadan ve hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz, onu düşündük. İlk önce tırnaklara baktık, oradan olmadı. Sonra göz kapağının içine yöneldik. Göz içi kırmızı, neden kırmızı? Çünkü oradan kan geçiyor ve deri yok, derideki maddeler yok. Onun fotoğrafını çekip ölçebilir miyiz diye düşündük ve proje böyle başladı. Gayet iyi sonuçlar aldık ve bunu bir aplikasyon (uygulama) olarak geliştirdik. İsteyen cep telefonu ile gözün resmini çekiyor ve 2 saniyede hemoglobin konsantrasyonu belirleniyor. 2023’te 200 hasta verisini daha aldıktan sonra FDA başvurusunu da yapacağız. Onay çıkınca telefon uygulamasıyla herkes kullanabilecek”

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