'Kanto kraliçesi' Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü sanatçı, kanto kraliçesi olarak tanınan Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

'Kanto kraliçesi' Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de 82 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Damcıoğlu için ilk tören İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlendi.

3598198-326d7c25d5574a8b409693661d70a98b-1366x1366.jpg

Damcıoğlu'nun yeğeni İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Yağmur Damcıoğlu törende konuşma yaptı.

3598198-a955b53dc88f6bd20f5ad9ff35592cd1-1366x1366.jpg

"HAYATIMDAKİ EN CESUR EMEKÇİ KADIN"

Nurhan Damcıoğlu'nun İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı yeğeni Yağmur Damcıoğlu, "Halam çok enerjik çok hayat dolu bir insandı. Seyircilerle şahsına özel farklı bir iletişimi vardı. Seyircinin arasına inerdi. İnanılmaz emekçi bir kadındı. Çok çalışkandı, çok dakikti. Hatta onun için saniyetik diyebiliriz. Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi. Onunla birlikte bir dönem kapandı. Halam bir kurum sanatçısı değil, milyonların gönlünde taht kurmuş bir halk sanatçısıydı. 2015 yılında oyunuma gelmiş, ellerimi tutarak 'Hayatın ne getireceği bilinmez ama umutsuzluğa kapılma. Yüreğindeki aşka güven' demişti. Hayatımdaki en cesur emekçi kadın halacığım; bıraktığın miras ışık olacak" dedi.

3598198-cfcd544dd49968836c334ab38cb71640-1366x1366.jpg

Yağmur Damcıoğlu, konuşmasının ardından halasının sahnede kanto gösterisi yaparken taktığı şalı öperek tabutun üzerine bıraktı.

cynoibmccuodqpjvta2beq.jpg

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

1 Mayıs 1941'de dünyaya geldi. Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, Sinema oyuncusudur.

3598198-b9adcbb648eda22fd3037383eec2400f-1366x1366.jpg

9 çocuklu bir ailede doğdu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.

İlgili Haberler
Nurhan Damcıoğlu'nun son isteği ortaya çıktı
Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Eşi öldürülen Ece Erken'den flaş karar Magazin
Eşi öldürülen Ece Erken'den flaş karar
Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi Güncel
Meclis Başkanı birinci turda seçilemedi
Jude Bellingham'ın yeni adresi belli oldu Spor
Jude Bellingham'ın yeni adresi belli oldu
Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi Güncel
Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak Ekonomi
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı Güncel
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi