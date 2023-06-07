'Kanto kraliçesi' Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de 82 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Damcıoğlu için ilk tören İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlendi.

Damcıoğlu'nun yeğeni İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Yağmur Damcıoğlu törende konuşma yaptı.

"HAYATIMDAKİ EN CESUR EMEKÇİ KADIN"

Nurhan Damcıoğlu'nun İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı yeğeni Yağmur Damcıoğlu, "Halam çok enerjik çok hayat dolu bir insandı. Seyircilerle şahsına özel farklı bir iletişimi vardı. Seyircinin arasına inerdi. İnanılmaz emekçi bir kadındı. Çok çalışkandı, çok dakikti. Hatta onun için saniyetik diyebiliriz. Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi. Onunla birlikte bir dönem kapandı. Halam bir kurum sanatçısı değil, milyonların gönlünde taht kurmuş bir halk sanatçısıydı. 2015 yılında oyunuma gelmiş, ellerimi tutarak 'Hayatın ne getireceği bilinmez ama umutsuzluğa kapılma. Yüreğindeki aşka güven' demişti. Hayatımdaki en cesur emekçi kadın halacığım; bıraktığın miras ışık olacak" dedi.

Yağmur Damcıoğlu, konuşmasının ardından halasının sahnede kanto gösterisi yaparken taktığı şalı öperek tabutun üzerine bıraktı.

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

1 Mayıs 1941'de dünyaya geldi. Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, Sinema oyuncusudur.

9 çocuklu bir ailede doğdu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.

