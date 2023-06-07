Nurhan Damcıoğlu'nun son isteği ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kardeşi, ünlü sanatçının son isteğini açıkladı.

Nurhan Damcıoğlu'nun son isteği ortaya çıktı

Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu, kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 2010 yılından itibaren yaşamını sürdürdüğü İzmir'de dün aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Nurhan Damcıoğlu için bugün 14.30’da İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’nde veda töreni yapılacak. Törenin ardından sanatçı, İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.

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"İÇİNDE UKDE KALDI"

Acı haberin ardından konuşan Nurhan Damcıoğlu’nun kardeşi Perihan Damcıoğlu, “Hep güzel anılmak istiyordu. Son bir konser yapmak gibi hayali vardı. Onu tamamlayamadı. İçinde ukde kaldı” dedi.

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