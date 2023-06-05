Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti

Nurhan Damcıoğlu, 29 Ağustos 1941 tarihinde Ankara'da doğdu. 9 yaşında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne kaydoldu ve tiyatro eğitimi almaya başladı. Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.



Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinleyen Nurhan Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkan sanatçı, burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.



Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yapan Nurhan Damcıoğlu, daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yaptı ve 10 yıl evli kaldı. Sanat yaşamında birçok ödül kazanan Nurhan Damcıoğlu, 2010 yılından itibaren yaşamını sürdürdüğü İzmir'de bugün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurhan Damcıoğlu'nun cenazesi yarın İzmir'de toprağa verilecek.



Nurhan Damcıoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Sanatçının yakınları ve dostları başsağlığı mesajları yayınladı.