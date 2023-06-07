Kantonun prensesi Nurhan Damcıoğlu kimdir

CNNTÜRK'de yer alan bilgilere göre, Türkiye'yi kantoyla tanıştıran Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrasında hayatı magazin takipçilerinin gündemine geldi.

Tiyatro oyunculuğu da yapan Nurhan Damcıoğlu, Çalıkuşu, Gergedan, Ekmek Parası gibi birçok oyunda yer aldı. Peki, Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte Nurhan Damcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı bulan Damcıoğlu, Türkiye'ye kanto türü şarkıyı tanıtan ilk sanatçılardan biriydi ve 56 yıl boyunca sahnelerde gösteriler yaptı. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü sanatçı, kanto kraliçesi olarak bilinen Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi.

BAKANLIK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ünlü kantocu, ses sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu Nurhan Damcıoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya paylaşımında Damcıoğlu'nun İzmir'de vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, sanatçıya rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Fizik tedavi için İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de giden Damcıoğlu, hastanede fenalaştı ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan sanatçı kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

1 Mayıs 1941'de Adana'da 9 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, Sinema oyuncusudur. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başlayan sanatçı, çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı.

Bale dersleri alan Damcıoğlu Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu.

Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.

Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan Damcıoğlu 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı.

Anavatanı Fransa olan kantoyu kısa sürede Türkiye'ye tanıtıp büyük kitlelere sevdiren Damcıoğlu, 56 yıl sahnelerde gösteriler yaptı.

KANTO NEDİR

Tuluat tiyatrolarında oyun başlamadan önce kadınların sahneye çıkıp dans eşliğinde söyledikleri şarkılara kanto denir.

Bazı tiyatrolarda oyun aralarında da söylenen kantolar yaklaşık yarım saat sürerdi. Oldukça hareketli ve coşturucu bir şarkı ve dans türü olan kantonun en tanınmış siması Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu ve Nurhan Damcıoğlu'dur.

Türk Dil Kurumuna göre kanto kelimesinin sözlük anlamı şarkı söylemektir. Kanto, özel kostümlerle ve dans eşliğinde söylenen bir müzik türüdür. Kantoların şarkı sözlerinde eğlence ve mizah ön plandadır.

anto ilk kez, 1850'li yıllarda, İngiltere'de ortaya çıkmıştır. O yıllarda izleyiciler tarafından büyük ilgi gören kanto gösterileri günümüzde eski popülerliğini yitirmiştir.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Nurhan Damcıoğlu bugün İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi’nde saat 14.30’da düzenlenecek anma töreni sonrasında Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazını takiben Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.