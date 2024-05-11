Galatasaray paniği

Düzenleme: Eren Bozdaş
Galatasaray paniği
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, Barcelona'da mutsuz olduğu söylenen İlkay Gündoğan hamlesi Katalanları kızdırdı.

Süper Lig'de sezonun sona ermesine kısa bir süre kala, transfer savaşları da şimdiden başladı.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, yeni sezona hazırlık kapsamında sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

Daha önce Galatasaray'ın ilgisini çeken ancak Barcelona'yı tercih eden İlkay Gündoğan'ın, Katalan takımında mutsuz olduğu ve Galatasaray yönetiminin bu durumu değerlendirdiği ortaya çıktı.

Gündoğan'ın, beş ay önce yaptığı bir röportajda Galatasaray'a olan desteğini ve takımı yakından takip ettiğini ifade etmesi de Sarı Kırmızılı camiada heyecan yarattı.

ÖNCE ARABİSTAN

Başarılı orta saha oyuncusunun, Bundesliga'dan gelen teklifleri öncelikle değerlendireceği, ancak bu tekliflerin yetersiz kalması halinde Arabistan'dan gelecek tekliflere de sıcak bakabileceği söyleniyor.

İlkay'ın bu teklifleri geri çevirmesi durumunda, Galatasaray yönetiminin somut adımlar atması bekleniyor.

BARCELONA YÖNETİMİ SESSİZ

Manchester City'de uzun yıllar başarıyla forma giydikten sonra geçen sezon başında Barcelona'ya bedelsiz olarak transfer olan İlkay Gündoğan'ın, bu sezon sonunda Katalan ekibiyle yollarını ayırabileceği konuşuluyor.

Ancak Katalan ekibin taraftarları İlkay'ın gönderilmesine sıcak bakmıyor.

Barcelona yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenen ve La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e bırakan Gündoğan'ın geleceği şimdiden Katalan ekibinde sıkıntı yaratmış durumda.

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