Kapalıçarşı’da 400 TL’lik bir sandviçin içindeki malzemeler şunlar. Sonra Yunanistan niye daha ucuz derler

Ekonomik krizin hızla büyümeye devam etmesiyle beraber, fırsatçılarda bu durumu kâra çevirdi.

Fiyat algısının kalmadığı son zamanlarda, A’da Z’ye her şeye gelen zamlı fiyatlar, şaşkınlık veriyor. Bu kadarına da pes dedirten durum İstanbul’da Kapalıçarşı’da 400 liraya satılan bir sandviç fiyatı oldu.

Eskiden kurban kesilen bu fiyat, şu an ekmek arası bir yiyecek fiyatına geldi. Ekonomideki çöküş ve fırsatçıların ülkeyi getirdiği durumun örneği bu sandviç oldu.

İçinde sadece bir kaç parça yiyeceğin olduğu bu sandviç dükkanın önündeki kuyruk ise şaşırtan bir diğer faktör oldu.



Önünde metrelerce kuyruğun olduğu Kapalı Çarşı’daki Tuşba Meze Evi’nde 400 TL’lik bir sandviçin içindeki malzemeler:

—Az kaşar peynir

—Zeytin ezmesi

—4 dilim dana antrikot salam

—4 dilim karabiberli füme et

—Domates



EY MİLLET, İLK HEDEFİNİZ YUNAN ADALARI

Özellikle son dönemlerde Türkiye ile yurtdışı fiyatları sık sık karşılaştırılıyor. Yurtdışının daha uygun bir maliyette olduğu şu dönemde aradaki fark hayretler içinde bırakıyor.

Hemen yanımız olan Yunanistan’da ki bir restoranın fiyatları ise yok artık dedirtti.

BU DA MİDİLLİ ADASI’NDAKİ BİR RESTORANDAKİ 6 KİŞİLİK BİR MASAYA AİT ADİSYON BEDELİ; TOPLAM 125 EURO (4.250 TL)



Kalamar 2 porsiyon

Ahtapot bir porsiyon

Jumbo karides 1 porsiyon fava

Kabakçiçeği peynir dolgulu

Kızarmış Saganaki

Salata greek

4- 5 adet de Uzo rakı

(Onların bir porsiyon kalamarı bizim 3 porsiyonumuza eş değerde)

Uçan ekonomim örneği içler acısı…