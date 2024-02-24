Kapalıçarşı’yı sarsan iş insanı cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Tetikçiyi karısı mı tuttu?

Başakşehir, Mecidiye caddesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda iş insanı Abdülkadir Altuğrul, sitenin otoparkında otomobilinden indiği esnada silahlı saldırıya uğramıştı.

Bir kişinin silahlı saldırısı sonucu kanlar içinde yere düşmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri Abdülkadir Altuğrul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAN DONDURAN İDDİALAR

İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuvar ticareti yapan iş insanı Abdülkadir Altuğrul'un sır ölümü aydınlatıldı. Yapılan çalışmada ise kan donduran iddialar ortaya çıktı.

TETİKÇİ TUTARAK ÖLDÜRTTÜ

Yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte iddiaya göre iş insanı yanında uzun süredir çalışan sağ kolu olarak bilinen birisi tetikçi tutarak vurdurttu.

KORKUNÇ İDDİA

İddianın devamı ise çok daha korkunç bir hal aldı. Ekipler iş insanı eşinin de bu olayda bir müdahalesinin olabileceğini değerlendirdi.

EŞİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 7 KİŞİYE GÖZALTI

Ekipler kanlı saldırının arkasındaki isimleri tek tek tespit etti. Birçok adrese yapılan baskınlarda işadamının sağ kolu ve işadamının eşinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.