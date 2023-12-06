Kapıkule'de operasyon. 90 Milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi.

KAYNAK: AA
Kapıkule'de operasyon. 90 Milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir tır mercek altına alındı.

Tır, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluklar tespit edilen araç, detaylı arama için hangara yönlendirildi. Burada yapılan fiziki aramada tırın dorsesinde gümrük beyannamesinde belirtilmemiş, faturasız ve belgesiz halde 102 bin 58 elektronik sigara, 540 cep telefonu, 3 bin 620 elektronik sigara likidi, 36 bin 100 elektronik sigara atomizeri, 4 bin 10 elektronik sigara başlığı, 260 akıllı kol saati ile 853 bin 745 ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
AKP'nin İstanbul adayları anketinde birinci ve sonuncu belli oldu
Tarih belli oldu motorine indirim geliyor. Benzin ile arasındaki fark 6 lira 65 kuruştu
Öne Çıkanlar
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Son Haberler
İrem Derici’nin sahne şovu için harcadığı para dudak uçuklattı Magazin
İrem Derici’nin sahne şovu için harcadığı para dudak uçuklattı
Ogün Samast yıllar sonra ilk kez görüntülendi Gündem
Ogün Samast yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Erdoğan: Yunanistan hasmımız değil. Türkiye'nin içinde olduğu ittifakın kıymetli bir üyesi Gündem
Erdoğan: Yunanistan hasmımız değil. Türkiye'nin içinde olduğu ittifakın kıymetli bir üyesi
Uzmanından dikkat çeken güzellik merkezlerindeki cihazlar uyarıları Sağlık
Uzmanından dikkat çeken güzellik merkezlerindeki cihazlar uyarıları
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere Yazarlar
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Fenomenlerin kozmetik ürünleri tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Fenomenlerin kozmetik ürünleri tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı