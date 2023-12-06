AKP'nin İstanbul adayları anketinde birinci ve sonuncu belli oldu

Yerel seçimler yaklaşırken herkesin gözü kulağı İstanbul’da AKP’nin Belediye Başkanlığı için hangi ismi aday göstereceği oldu.

Her seçim öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları gündem olurken, adaylar genelde kamuoyunda konuşulan ve popüler olan isimler üzerinden seçiliyor.

İBB Başkan adayı için mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu’nun ise karşısındaki rakibin kim olacağı AKP tarafından sır gibi saklansa da kamuoyunda bazı isimlerin sık sık gündeme gelmesi anket şirketlerinin de araştırma sonuçlarına yansıyor.

PİAR araştırmanın, AKP’nin İBB Başkan adayları için kim aday olursa oy verirsiniz sorusuna verilen cevaplar ortaya çıktı.

Yapılan ankette 6 aday yarışırken en fazla oyu, son kurulan hükümette İçişleri Bakanlığı koltuğuna getirilen Ali Yerlikaya aldı.

Ankette en düşük oyu ise önceki dönem İçişleri Bakanlığı görevini yapan Süleyman Soylu aldı.

Ankette yer alan adayların oy oranı şu şekilde:

Ali Yerlikaya

Oy veririm:45,4

Oy vermem:41,1

Kararsızım:13,5

Fahrettin Koca

Oy veririm:41,7

Oy vermem:40,7

Kararsızım:17,6

Mustafa Demir

Oy veririm:40,2

Oy vermem:40,7

Kararsızım:19,7

Murat Kurum

Oy veririm:37,6

Oy vermem:45,1

Kararsızım:17,3

Tevfik Göksu

Oy veririm:35,5

Oy vermem:43,2

Kararsızım:21,3

Süleyman Soylu

Oy veririm:22,7

Oy vermem:58,4

Kararsızım:18,9