Kur korumalı mevduat sistemindeki değişiklik! Kapsamı genişletildi

Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte döviz hesabını Türk Lirası'na çevrilebilecek.

Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı.

Daha sonra bu süre 30 Haziran tarihine kadar olan hesaplar şeklinde değiştirilmişti.

Yeni kararla süre 30 Eylül'e uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"21/12/2021 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 4'üncü maddesinin birinci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

-Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer; Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür."