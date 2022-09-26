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FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti

FED Finansal İstikrar Bölümü Ekonomisti Levent Altınoğlu Kur Korumalı Mevduat’ın enflasyonu körükleyen bir unsur olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 20:57
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FED ekonomisti Kur Korumalı Mevduat sistemini değerlendirdi tehlikeye dikkat çekti

FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
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Altınoğlu, "Verilere bakıldığında yıl başından bu yana kadar KKM’nin faiz ödemesi olarak Hazine ve Merkez Bankası’na toplamda yaklaşık 160 milyar TL’ye mal olduğu tahmin ediliyor. Bu ciddi bir tutar" diye konuştu.

Bloomberg HT yayınına katılan Altınoğlu "Sorunlar sadece son dönemde uygulanan para politikasından kaynaklanmıyor. Tüketim ve inşaat merkezli büyüme gibi daha derin sebepleri de var" dedi.

Türkiye’nin enflasyon oranının nerdeyse bütün ülkelerden kat kat fazla olmasının sebebi Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı konusunda kredibilitesini yitirmiş ve enflasyon beklentilerinin bozulmuş olması olduğunu söyleyen Altınoğlu “Talep ve maliyet enflasyonu birbiriyle ilişkili.

Yüksek enflasyon liranın getirisinin reel anlamda azalmasına neden olduğu için kurun yükselmesine neden oluyor. İthal edilen ürünlerin maliyeti artığı için de enflasyonist baskı oluşuyor. Diğer yandan da enflasyon beklentileri yüksek olduğu için tüketici tasarruf yerine doğal olarak tüketime gidiyor. Bu da talebin öne çekilmesine neden oluyor. Bu da ayrıca bir enflasyonist baskı oluşturuyor" diye konuştu.

"TÜRK ÜRÜNLERİNE OLAN TALEP AZALIR"

Altınoğlu, Türkiye’nin Avrupa’daki krizi fırsata çevirip çeviremeyeceğine dair soruya “Avrupa’nın resesyona girmesiyle Türk ürünlerine olan talep azalır; dolayısıyla ihracat önemli bir miktarda düşebilir. Bu cari dengeyi ancak olumsuz yönde etkiler. Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını daha da artırarak cari dengeye ilişkin risklerin artmasına neden olur” diye cevap verdi.

Bununla birlikte Avrupa’da para politikasının nasıl şekilleneceğinin de Türkiye açısından önemli olduğunun altını çizen Altınoğlu “Resesyon başlarsa, Avrupa Merkez Bankası para politikasındaki sıkılaştırma sürecini yavaşlatmaya gidebilir. Bu, döviz kuru için bir miktar rahatlama sağlayabilir. Kurdaki artış hız kaybedebilir. Ama tam aksine, resesyona rağmen Avrupa Merkez Bankası sıkılaştırma sürecini aynı hızla devam ettirirse, hem ihracat hem de döviz kuru açısından ödemeler dengesine dair riskler artabilir. Her halükarda Avrupa’da resesyon Türkiye için riskleri artıracak gibi gözüküyor “ dedi.

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