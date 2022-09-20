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Hani faize karşıydınız. Bütçedeki faiz giderleri ile bütün dünya ülkeleri zengin oluyor. Açıklanan rakamlara inanamayacaksınız (patlak)

İşte Türkiye'nin faize ödeceği para 1 Trilyon 543 Milyar TL. İktidar, faiz konusunda “Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz dese de yalnız dış borçlar için 203.5 milyar dolar faiz ödedi. Bütçeden yapılan faiz ödemeleri ise 1 trilyon 543 milyar lirayla rekor kırdı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 09:24
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Bütçedeki faiz giderleri ile bütün dünya ülkeleri zengin oluyor. Hani faize karşıydınız. Açıklanan rakamlara inanamayacaksınız

Hani faize karşıydınız. Bütçedeki faiz giderleri ile bütün dünya ülkeleri zengin oluyor. Açıklanan rakamlara inanamayacaksınız (patlak)
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İktidarın faize ödediği dudak uçuklatan rakamlar ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre CHP TBMM Grubu’nun güncel ekonomi raporunda, sık sık faize karşı olduğunu dile getiren AK Partili iktidarının yol açtığı faiz yüküne de dikkat çekildi.

RAPORDA ÖNE ÇIKANLAR 

Yılın ilk yedi ayında dış borçlar için 6.8 milyar dolarlık faiz ödemesi yapıldı. Bunun 3.2 milyar doları kamu sektörü, 3.7 milyar dolarını özel sektör gerçekleştirdi. Bu ödemeyle birlikte AK Partili iktidarında yurtdışına dış borçlar için ödenen toplam faiz 203.5 milyar dolara ulaştı. Yine rapora göre Türkiye’nin gelecek 12 aylık dönemde 230 milyar dolarlık bir finansmanı da çevirmesi gerekiyor
17 Ekim’de TBMM’ye sunulacak 2023 bütçesiyle iç ve dış borçlar için ödenecek faiz tutarı ise şimdiden 565.6 milyar lira öngörüldü. İktidarın gelecek yıl kur korumalı mevduat (KKM) için ne kadarlık faiz farkı ödemesi yapılabileceğine ilişkin tahmini henüz belli değil.

Ancak en iyi ihtimalle 200 milyar lira olacak KKM faiziyle birlikte 2023’te bütçenin faiz yükünün en az 750 milyar liraya bulacak. Böylece sadece iç ve dış borç faiz ödemesi için 2023’te ayrılan tutar, 2022’deki 330 milyar liraya göre yüzde 71.5 artacak ve bütçenin en yüksek artan kalemi olacak.

KUR KORUMALI MEVDUATIN YÜKÜ BÜYÜKDÜKÇE BÜYÜDÜ

Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde ise iç ve dış borç faiz ödemeleri 169.6 milyar liraya yükselirken, KKM’ler için ödenen ve bütçede “cari transfer” olarak sınıflandırılan 75.6 milyar liralık faiz ödemeleri de dahil edildiğinde toplam faiz ödemesi 245.2 milyar liraya ulaştı. Böylece AK Partili döneminde bütçeden yapılan faiz ödemeleri 1 trilyon 543 milyar liraya çıktı. Ayrıca bu yılın sonuna kadar bütçeden iç ve dış borçlar için toplam 330 milyar lira faiz ödenmesi öngörülüyor. Bu tutar KKM ile birlikte 500 milyar liraya yaklaşacak.
Öte yandan 2022 bütçesi 131 milyar liralık faiz dışı açık verecek. Bu durum, bütçenin toplamda 659 milyar lira açık vereceği 2023’te de sürecek. Ayrıca 330 milyar lira olan bu borçlar için bu yılın tümünde ödenmesi gereken faizin de tamamını borçlanacak.

Bunların üzerine de 131 milyar lira daha borç yapacak. Bir bakıma devlet alacaklılarına şöyle diyor:

Sana olan borcumun anaparasını ödeyemiyorum, anaparayı bana tekrar borç ver, faizini de ödeyemiyorum, faiz kadar da bana yeniden borç ver, ayrıca bütçe açığım da var o açık için de yeni borç ver.” 

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mmt
20.09.2022 09:35
yalan üzere hayat yaşıyolar.menfaat onların göbek adı.  
 
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