Kur Korumalı Mevduata giden parayı fizikle anlattı ders gibi paylaşım

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara Kur Korumalı Mevduata giden parayı fizik kurallarıyla anlattı. Üç su şişesini hortumlarla birbirine bağlayan Hakan Kara, ilk şişeşe Enflasyon, ikinci şişeye bankaların tahvil tutma zorunluğu üçüncü şişeye de Kur Korumalı Mevduat adını verdi. Orta şişenin kapağı kapalıydı. Sıvı doküldü.

Sıvının büyük bir bölümü KKM şişesine gitti. Ancak ortadaki kapak yani tahvil zorunluğu şişesindeki kapak açılınca bakın ne oldu. İşte KKM'yi fizik kurallarıyla anlatıp, yayınlayan Hakan Kara'nın ders gibi videolu paylaşımı:

"Parasal aktarımı fizikle anlatmaya çalışalım: Soldaki, artan enflasyona göre olması gereken faiz, en sağdaki KKM’li mevduat faizi. Ortadaki bankaların tahvil tutma zorunluluğu sonrası tahvil faizi, kapağın açılması ise bu düzenlemenin kaldırılması."