Kar gibi bembeyaz perdeler için pratik yöntem

Özellikle kış aylarında sobalardan peteklerden ya da evde sigara içiyorsak onun dumanından etkilenerek perdelerimizi sarı bir görüntü kapsıyor. Bu görüntü de çok rahatsız edici olup hijyen bir ortam sunmuyor.

Aşağıdaki pratik yöntemle perdelerini kar gibi olacak…

TÜL VE PERDE NASIL YIKANIR?



Tül veya perde yıkamak için öncelikle tüller ayrı perdeler ayrı şekilde makineye atılmalıdır.



Tüller en düşük 30 derecede makinede yıkanmalıdır. Makinede bulunan yıkama da sıkma ve kurulama programları tüller için uygun değildir.

Tüller kurutucu kullanıldığında zarar göreceği için kurutmadan sonra kırışma olması yüksek olduğundan ütü yapılması gerekmektedir.



Tül ve perdeler için hafif program ve nemli olabilecek şekilde yıkanması gerekir. Tüller ve perdeler hafif nemli olduklarında asıldıktan sonra kurumaya bırakılmalıdır.

Tül ve perdelerinizi beyazlatmak için perdelerin veya tüllerin bir gece önceden sodalı suda bekletilmelidir.

Tül perdelerin beyazlatılması için makinenin deterjan haznesine bulaşık makinesi tableti koymakta bir yöntemdir.

Tül perdelerin parlaklığını korumak ve beyazlatılması amacıyla makinenin deterjan bölmesine 2 veya 3 kaşık toz şeker ekleme yöntemi de yer almaktadır.

Tül ve perdelerin temizlenmesi ve kirlerin yok edilmesi için sirke kullanılır. Makinenin deterjan haznesine 1 çay bardağı sirke eklenerek yıkanması önerilir.