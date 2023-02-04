Kar yağacak fırtına olacak diyorlar İstanbullu geziyor anam babam. Durum maalesef böyle

İstanbul’da soğuk hava ve şiddetli fırtına yaşanırken yarından itibaren kar yapışı bekleniyor. Türk Hava Yolları çok sayıda seferi iptal ederken vapur seferleri de iptal oldu.

Kentte soğuk hava ve fırtına devam ederken trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. İBB’nin verilerine göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 72 oldu.

Avrupa Yakası’nda Beşiktaş’tan başlayan trafik yoğunluğu Bahçelievler’e kadar devam ediyor. Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye’de trafik bazı yerlerde durma noktasına kadar geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik çift yönlü akıcı seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise büyük yoğunluk yaşanıyor.