4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kar yağacak fırtına olacak diyorlar İstanbullu geziyor anam babam. Durum maalesef böyle

Kar yağacak fırtına olacak diyorlar İstanbullu geziyor anam babam. Durum maalesef böyle

İstanbul’da beklenen kar yağışı ve fırtınaya rağmen İstanbullular geziyor. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’yi buldu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:12
Takip Et

Kar yağacak fırtına olacak diyorlar İstanbullu geziyor anam babam

Kar yağacak fırtına olacak diyorlar İstanbullu geziyor anam babam. Durum maalesef böyle
+
Aa
-

İstanbul’da soğuk hava ve şiddetli fırtına yaşanırken yarından itibaren kar yapışı bekleniyor. Türk Hava Yolları çok sayıda seferi iptal ederken vapur seferleri de iptal oldu.

Kentte soğuk hava ve fırtına devam ederken trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. İBB’nin verilerine göre kentte trafik yoğunluğu yüzde 72 oldu.

Avrupa Yakası’nda Beşiktaş’tan başlayan trafik yoğunluğu Bahçelievler’e kadar devam ediyor. Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye’de trafik bazı yerlerde durma noktasına kadar geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik çift yönlü akıcı seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise büyük yoğunluk yaşanıyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Görkem
4.02.2023 16:27
haydi Baskan! sen olmadan isler yürümüyor.. Seni bekliyoruz!..  
 
Yağmur Yağsın
4.02.2023 15:57
Gezmesinler değil mi? Ekrem rezil olmasın diyemi herkes eve kapanacak?  
 
Kelaynak
4.02.2023 15:31
Millette bu bilinçsizlik, bu vurdumduymazlık varken muasır medeniyete erişmek hayalden öte geçmez tabii.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
1
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
4
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
5
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
6
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
7
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
﻿ABD'den Soylu'ya yanıt geldi. ABD Büyükelçisi’ne “Pis ellerini Türkiye’den çek” diye seslenmişti
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Mersin Erdemli’de icradan satılık tarla ve mesken
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Şişecam'dan 95,3 Milyar liralık net satış
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
﻿Buz gibi havada soyunup güreş tuttular
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.