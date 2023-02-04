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Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı. Kar fırtına ve don bastırdı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu araç trafiğine kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:19
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Kar ve fırtına nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı. Kar fırtına ve don bastırdı
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün Diyarbakır ve ilçeleri için uyarısını yaptığı kuvvetli kar yağışı, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

 

CNN Türk’ün aktardığına göre yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımın durmaması için çalışma başlatırken, kent merkezinde de ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise don ve buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, kar yağışlı bölgelerde de yer yer tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

 

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Ebabil a kardas
4.02.2023 15:26
İmamoğlu Urfa'da balık yiyormuş .çalışmıyor bu adam yaa koskoca iki şehrin yollu kapalı .a haber haber yapsın görelim Urfa belediye bask İmamoğlu çalışmıyor .  
 
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