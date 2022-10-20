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Kara vebanın etkisi 700 yıldır sürüyor

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı olan kara vebanın hala etkisinin sürdüğü belirlendiği bildirildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 17:15
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Kara vebanın etkisi 700 yıldır sürüyor

Kara vebanın etkisi 700 yıldır sürüyor
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tv100’ün BBC’den aktardığı haberine göre; Kara vebanın insanlık tarihinde yol açtığı yıkımın bıraktığı genetik izler yaklaşık 700 yıl sonra hala sağlığımızı etkilediği vurgulandı. Antik iskeletlerin DNA’sını inceleyen araştırmacılar bağışıklık sisteminin evrimini analiz etmesi dikkat etti.

İnsanlık tarihinin en önemli, en ölümcül ve en kasvetli zamanlarından biri olan kara veba 1300’lerin ortalarında Avrupa’yı esir aldığında insanların yarısına yakını (200 milyon) öldüğü bildirildi.

Yedi asırlık 206 antik iskeletin dişlerinden alınan DNA’yı analiz eden araştırmacılar insanların vebadan kurtulmasına yardımcı olan mutasyonlara ulaştığı vurgulandı. Aynı mutasyonlar, günümüzde insanları etkileyen ‘otoimmün‘ hastalıklarla (bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması) bağlantılı olduğu bildirildi.

VEBA ÇUKURLARI AÇILDI: İNSAN GENOMUNDA BÖYLE BİR ŞEY BULMAK ŞOK EDİCİ

Chicago Üniversitesi’nden Profesör Luis Barreiro, araştırmayla ilgili “Bu çok büyük bir etki, insan genomunda böyle bir şey bulmak şok edici” ifadesini kullandı.
Genin görevi, istilacı mikropları parçalayan ve parçaları bağışıklık sistemine bildiren proteinleri oluşturmak ve bunları bağışıklık sistemimizdeki düşmanı tanımak ve etkisiz hale getirmek için daha etkili bir şekilde hazırlamak. Danimarka’da ve Londra’da toplu mezarlar için kullanılan veba çukurlarından alınan kemikleri inceleyen araştırma Nature dergisinde yayımlandı. ERAP2 adlı gendeki mutasyonları araştıran analize göre, ‘doğru’ mutasyonlara sahip olanların vebadan kurtulma olasılığı yüzde 40 daha fazlaydı.

COVİD-19 BENZER BİR MİRAS BIRAKMAYACAK

Vebanın her yaş spektrumu ve çok fazla insanı öldürme becerisi, onun bu kadar kalıcı bir etki yaratmasına neden oldu fakat Covid-19 benzer bir miras bırakmayacak. Evrim, genlerimizi çoğaltma ve aktarma yeteneğimizle paralel çalışıyor. Covid, genellikle çocuk sahibi olma noktasını geçmiş kişileri öldürüyor.
Prof. Barreiro, yüzde 40 hayatta kalma avantajının ‘insanlardaki şimdiye kadar tahmin edilen en güçlü seçici bağışıklık etkisi‘ olduğunu söyledi. Görünüşe göre HIV-dirençli mutasyonların veya sütün sindirilmesine yardımcı olan mutasyonların faydasını gölgede bırakıyor.

MİRAS ALDIĞIMIZ GENLER SAĞLIMIZI BELİRLİYOR

Sonuçlar, veba bakterisi ‘Yersinia pestis’ kullanılarak yapılan modern deneylerle doğrulandı. Yararlı mutasyonlara sahip insanlardan alınan kan örnekleri, enfeksiyona, olmayanlara göre daha dayanıklı çıktı. Her ebeveynden bir kopya aldığımızı söylüyor. Bu yüzden hayatta kalma olasılığı en yüksek olanlar, anne ve babadan yüksek işlevli bir versiyonu miras alanlar. Araştırmalar genin iyi işleyenler ve hiçbir şey yapmayanlar olmak üzere iki farklı versiyonu olduğunu ve McMaster Üniversitesi’nden evrimsel genetikçi Profesör Hendrik Poinar, “İki ile üç nesil arasında yüzde 10’luk bir değişim görüyoruz, bu, insanlarda bugüne kadarki en güçlü seçilim olayı” dedi.

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