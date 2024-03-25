Karabük Üniversitesinde yaşanan skandallarda yeni detay. ‘Afrikalı öğrencilerle ilişkiye girmek için çevre illerden de geliyorlar’

Kaynak: Haber Merkezi
Karabük Üniversitesinde yaşanan skandallarda yeni detay. ‘Afrikalı öğrencilerle ilişkiye girmek için çevre illerden de geliyorlar’
Karabük’te yaşanan skandallar hakkında konuşan BRTV yöneticisi Mehmet Çetinkaya, çevre illerden Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki için çevre illerden gelindiğini öne sürdü.

Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan itiraf sayfasında birçok öğrenci, Afrikalı öğrencilerle yaşadığı cinsel ilişki sonucu HIV ve HPV virüsü kaptığını açıklamıştı.

tgh.jpg

Karabük’te yayın yapan BRTV yöneticisi Mehmet Çetin, katıldığı bir programda, Afrika’dan gelen yabancı öğrencilerle cinsel ilişki yaşamak için çevre illerden de gelindiğini ve Karabük’te saatlik kiralanan evler olduğunu iddia etti.

karabuk-universitesi-nde-ne-oldu-afrikali-16970279-8254-m.jpg

Çetin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı.

"Karabük gibi bir ilde saatlik kiralık ev olur mu ya?

Afrikalı öğrencilere çevre illerden de geliyorlar.

Memleket adeta açık hava genelevine döndü. Çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler burada pazarlanıyor."

Son Haberler
Hasarlı binada yangın çıktı. 2 katlı bina kül oldu Yerel Haberler
Hasarlı binada yangın çıktı. 2 katlı bina kül oldu
Moldovya İçişleri Bakanı, Rusya tarafından saldırı altında olduklarını açıkladı Dünya
Moldovya İçişleri Bakanı, Rusya tarafından saldırı altında olduklarını açıkladı
Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı Yerel Haberler
Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Tacizci 270 saatlik kamera kaydının izlenmesiyle tespit edildi Yerel Haberler
Tacizci 270 saatlik kamera kaydının izlenmesiyle tespit edildi
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yerel Haberler
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı Yerel Haberler
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı. 5 kişi yaralandı
Son dakika... Muğla'da deprem Gündem
Son dakika... Muğla'da deprem