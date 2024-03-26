Afrikalı öğrencilerin doldurulduğu Karabük’te fuhuş çetesi kurulmuş. Şok iddialar

Kaynak: Mynet
Afrikalı öğrencilerin doldurulduğu Karabük’te fuhuş çetesi kurulmuş. Şok iddialar
Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa'nın geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Afrikalı üniversite öğrencisi Dina'nın ölümünde fuhuş çetesinin parmağının olduğunun iddia etmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftadan itibaren Karabük ve Karabük Üniversitesi gündemden düşmemeye devam ediyor.

Okulda eğitim gören Afrikalı öğrencilerle birlikte olan kişilerin AIDS olduğuna yönelik iddialar gelmeyi sürdürüyor.

Geçen sene Karabük'te hayatını kaybeden Gabonlu Dina'nın fuhuş şebekesi içerisinde dahil edildiği ve müşterilerin de komşu şehirlerden geldiği öne sürüldü.

Üniversite etrafında kiralanan saatlik evlerde Afrika kökenli kız öğrencilerin parayla pazarlandığı ileri sürüldü.

640xauto.webp

“SÖYLEMEYE DİLİM VARMIYOR AMA...”

Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa ise geçtiğimiz sene hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Dina'nın ölümünde fuhuş çetesinin parmağı olduğunu ileri sürdü.

Gabonlu Dina, Karabük'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği biliniyor.

İlhan Alboğa, “Söylemeye dilim varmıyor ama Karabük'te Afrikalı kız öğrenciler üzerinden bir yapı kurulmuştu.” sözlerini kullandı.

Dina da oradaki arkadaşları tarafından bu fuhuş çetesinin çemberine düştüğü bildirildi.

Fuhuş çetesinin müşterileri de Karabük'te yaşayan bazı kişiler ve bunu duyarak başka şehirden gelen kişiler olduğu ifade edildi.

640xauto.jpg

İlgili Haberler
Afrikalı öğrencilerle cinsel birliktelik skandalında yeni perde. Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu. Haberi paylaşanları suçladı
Karabük Üniversitesinde yaşanan skandallarda yeni detay. ‘Afrikalı öğrencilerle ilişkiye girmek için çevre illerden de geliyorlar’
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48 saat sonra açıklama geldi! Afrikalı öğrencilerden HIV ve HPV bulaştı iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı
Karabük'te Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişki skandalında yeni gelişme. İleriyi göremeyen rektör adeta olacakları anlatmış
Karabük Üniversitesi öğrencilerinden skandal itiraflar! Afrikalılarla cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kız öğrenciler hastaneye akın etti
Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a belgeli yanıt. Kızının Londra'daki evini nasıl aldığının belgelerini paylaştı Gündem
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a belgeli yanıt. Kızının Londra'daki evini nasıl aldığının belgelerini paylaştı
Çağatay Ulusoy'a yeni düşman geliyor. Gaddar'a bomba transfer Magazin
Çağatay Ulusoy'a yeni düşman geliyor. Gaddar'a bomba transfer
Köpekten kaçarken ölen Mahra'nın babası '23 gün önce hayatını kaybeden kızım Kedi Eros kadar konuşulmadı' Gündem
Köpekten kaçarken ölen Mahra'nın babası '23 gün önce hayatını kaybeden kızım Kedi Eros kadar konuşulmadı'
Az daha Türkiye'ye transfer olacaktı. Brezilyalı golcü 2 yıl ceza aldı Spor
Az daha Türkiye'ye transfer olacaktı. Brezilyalı golcü 2 yıl ceza aldı
Milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı Spor
Milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı
Hatay’da trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi öldü Yerel Haberler
Hatay’da trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi öldü
Düzce'de uyuşturucu için operasyonu Yerel Haberler
Düzce'de uyuşturucu için operasyonu