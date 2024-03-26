Afrikalı öğrencilerin doldurulduğu Karabük’te fuhuş çetesi kurulmuş. Şok iddialar

Geçtiğimiz haftadan itibaren Karabük ve Karabük Üniversitesi gündemden düşmemeye devam ediyor.

Okulda eğitim gören Afrikalı öğrencilerle birlikte olan kişilerin AIDS olduğuna yönelik iddialar gelmeyi sürdürüyor.

Geçen sene Karabük'te hayatını kaybeden Gabonlu Dina'nın fuhuş şebekesi içerisinde dahil edildiği ve müşterilerin de komşu şehirlerden geldiği öne sürüldü.

Üniversite etrafında kiralanan saatlik evlerde Afrika kökenli kız öğrencilerin parayla pazarlandığı ileri sürüldü.

“SÖYLEMEYE DİLİM VARMIYOR AMA...”

Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa ise geçtiğimiz sene hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Dina'nın ölümünde fuhuş çetesinin parmağı olduğunu ileri sürdü.

Gabonlu Dina, Karabük'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği biliniyor.

İlhan Alboğa, “Söylemeye dilim varmıyor ama Karabük'te Afrikalı kız öğrenciler üzerinden bir yapı kurulmuştu.” sözlerini kullandı.

Dina da oradaki arkadaşları tarafından bu fuhuş çetesinin çemberine düştüğü bildirildi.

Fuhuş çetesinin müşterileri de Karabük'te yaşayan bazı kişiler ve bunu duyarak başka şehirden gelen kişiler olduğu ifade edildi.