Bir yabancı öğrenci skandalı da Pamukkale Üniversitesi'nde. Para karşılığı not yükseltilip kayıt yapılmış

Ahmet Özcan - Denizli / YENİÇAĞ

Geçtiğimiz günlerde Karabük Üniversitesi’nde yaşanan olayların ardından başka bir üniversite skandalı da Denizli’den geldi. Pamukkale Üniversitesi’nde, yabancı öğrencilerin tıp ve diş hekimliği gibi fakültelere usulsüz kaydedildiği tespit edilmiş ve soruşturma açılmıştı.

CHP konuyu Meclise taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması için Meclis Başkanlığına soru önergesi veren Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı “Bu usulsüzlükleri kim ya da kimler yapmıştır? Bu kişiler kimlerdir ve hangi görevlerde bulunmaktadır? Kapsamlı bir soruşturma neden yapılmıyor?” diye sordu.

Yükseköğretim Kurulu’nun yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerini üniversitelere devretmesiyle birlikte usulsüzlükler yaşanmaya başladı. Yaşananların üzerinden geçen uzun süreye rağmen kapsamlı bir soruşturmanın olmadığı ortaya çıktı.

“140 YABANCI ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTENİN ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİNE KAYDEDİLMİŞ”

CHP’li Halıcı, önergesinde “İddialara göre; yaklaşık 140 yabancı öğrenci, tıp ve diş hekimliği fakültesi gibi bölümler başta olmak üzere üniversitenin çeşitli bölümlerine sınav notları değiştirilerek kaydedilmiştir” dedi.

Bahsi geçen haber ve iddialarda, sistemde değişiklik yapma yetkisi olan kişilerin yabancı öğrencilerin kayıtlarını para karşılığında yaptıklarının ortaya çıktığını belirten Halıcı, önergesinde “Bahsi geçen usulsüzlük, tıp fakültesi öğrencisi Iraklı Aliridha Abdulameer Abdali Alrichab’ın 31 Temmuz 2023 tarihli kaydının silinmesi kararına karşı açtığı dava ile gün yüzüne çıkmıştır. İlgili davada üniversite, yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabul işlemlerini yürüten davalı üniversitenin yurtdışı öğrenci koordinatörlüğü tarafından başvuru ve kabul sürecine ilişkin işlemlerde bir kısım usulsüzlükler yapılarak, kabul ve yerleştirme şartlarını taşımayan bir kısım öğrencilerin gerçeğe ve hukuka aykırı üniversitenin lisans programlarına yerleştirildiklerinin tespit edildiğinin ortaya çıktığını belirtmiştir” ifadelerini kullandı.

CHP’li Halıcı ayrıca şunları söyledi:

“Üniversiteler adeta acenteye dönüştü. Denetim yok, kalite yok, sınav standardı yok. Maalesef birçok üniversite sadece parayı baz alarak yabancı öğrenci kaydediyor. Tıp, hukuk gibi önemli ve hatta hayati bölümlere lise mezunu bile olup olmadığı beli olmayan yabancı öğrencileri kaydediyorlar. Yaptıkları sınavlar ise en basit soruları içeriyor. Bizim vatandaşlarımız maddi ve manevi şekilde canını dişine takıp çocuklarını üniversite sınavlarına hazırlarken, gençlerimiz yıllarca emek verirken birileri cebine para koyup gelip en önemli bölümlere kayıt oluyor. Bu şekilde giderse üniversite yapısı tamamen bozulacak, eğitim kurumsal olarak çökecek”

Hikmet Yalım Halıcı’nın önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

– Pamukkale Üniversitesinde para karşılığında bazı kişilerin öğrenci olarak kayıt edildiği ve para karşılığı öğrencilerin sınav notlarının değiştirildiği iddiaları doğru mudur?

– Bahsi geçen iddialar doğruysa; bu usulsüzlükleri kim ya da kimler yapmıştır? Bu kişiler kimlerdir ve hangi görevlerde bulunmaktadır?

– Para karşılığında kaç öğrencinin notunun değiştirildiği tespit edilmiştir? Bu öğrenciler kimlerdir ve hangi bölümlerde öğrenim görmektedir? Sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; hangi tarihlerde bu usulsüzlükler yaşanmıştır?

– Konuyla ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Pamukkale Üniversite yönetimine ilk ne zaman şikayet ve başvuruda bulunulmuştur? Bugüne kadar konuyla ilgili kaç şikayet yapılmıştır? Bunların akıbeti ne olmuştur?

– Konuyla ilgili olarak ne zaman soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmalar hangi kapsamda ve kimler tarafından yürütülmüştür? Bu soruşturmaların akıbetleri nedir?

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden bahsi geçen iddialarla ilgili kaç başvuru ve şikayet yapılmıştır? Bu şikayetlerin tarihleri, içerikleri ve akıbetleri ne olmuştur?

– Üniversite yönetimi hakkında açılan bir soruşturma bulunmakta mıdır? Varsa bunun akıbeti; açılmadıysa gerekçesi nedir?

- Bu kadar kapsamlı ve tüm boyutlarıyla incelenmesi gereken bir konu neden dar bir süreç ve sorumluluk alanına sıkıştırılmıştır? Genel bir soruşturma açılmamasının gerekçeleri nelerdir?

- Olay ortaya çıktığından bugüne kadar, bir buçuk yıl gibi bir süre geçmesine rağmen ilgili memurlar dışında yabancı uyruklu öğrenci biriminin bağlı olduğu rektör ve rektör yardımcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı ve YÖK nasıl bir işlem tahsis etmiştir?

- Notları değiştirilerek önce kayıt yapılan sonra kayıtları silinen öğrencilerin yatırdığı harç paraları geri ödenmiş midir? Önce bu öğrenciler yurt dışına çıkma yasağı varken sonra bu öğrencilerin ifadesi alınmadan yurt dışı yasağı niçin kaldırılmıştır?

- Yurt dışından Pamukkale üniversitesine başvuran öğrencilere hangi dernek ve benzeri Kurum ve kuruluşlar aracılık etmiştir ve bu kuruluşlar üniversiten hangi üst yöneticilerle görüşmüş ve ilişki kurmuşlardır?