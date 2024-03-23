Karabük'te 5 bin Afrikalı öğrenci var. Seks skandalı dışında ne bekliyordunuz? 'Yerli ve milli' politikaların sonucu

Türkiye’de son yıllarda hem yabancı vatandaş hem de yabancı öğrenci sayısındaki artış korkutuyor. Yerli ve milli politikalar sonucu Türkiye’de bazı üniversitelerin yarısından çoğunu yabancı öğrenci oluşturuyor.

Türkiye’den yurt dışına giden öğrenciler bir sürü taramadan geçerken Türkiye'de bunun sıkı bir politikası olmadığı da gözler önüne serildi. Düzgün İngilizce bilmeyen yabancı öğrenci bile kolayca gelip Türkiye’de bir üniversiteye kaydolabiliyor. Türkiye'de Türk öğrenciler neredeyse azınlık oldu.

HPV ve HIV VAKALARINDA ARTIŞ

“Cumhuriyet Kenti” olarak anılan Karabük’te yaşananlar gündem oldu. Karabük Üniversitesi’nde yaşanan yabancı öğrenci krizi adeta gündemi sarstı. Karabük Üniversitesi’nde 98 farklı ülkeden 12 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğü ortaya çıktı.

Türk öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve bu sebeple hastanelerde yoğunluk oluştuğu ileri sürüldü.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İddia kısa sürede ülke gündemine düşerken Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ise açıklama yaptı. HIV ve HPV pozitif vakalarında artış olmadığını ve bir değişiklik gözlemlenmediğini açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir.” denildi.

6 BİNE YAKIN AFRİKALI ÖĞRENCİ

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu iddia edilen yoklama listesinde ise 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıkmıştı.

Öğrencilerin, çoğunun Afrika kökenli olduğu görüldü. Tüm Afrika’nın Dostları Derneği ise sadece Karabük’te 35 farklı Afrika ülkesinden 6 bine yakın öğrencinin olduğunu aktardı.