Mehmet Çetinkaya dinleyenleri şok etti: "Karabük açık hava genelevine döndü"

Cüneyt Özdemir’e ait Youtube kanalında gazeteci Kenan Taş’a konuk olan BRTV yönetim kurulu başkanı Mehmet Çetinkaya Karabük’te yaşanan olaylar hakkında şok edici iddialarda bulundu

Karabük Üniversitesi’nin ilk defa gündeme gelmesi, kendisinden beklenen başarıların aksine bundan bir yıl önce Gabon uyruklu Dina adında bir kız öğrencinin cinayete kurban gitmesiyle oldu. Karabük'e üniversite okumak için gelen ve olayın yaşandığı ilk zamanlarda medyanın büyük bir kısmı tarafından “adi vaka” olarak gösterilen cinayetin aslında ne derece karanlık bir arka plana sahip olduğu, son günlerdeki gelişmelerle ayyuka çıkıyor.

Şehirde, Karabük Üniversitesi merkezli yaşanan yabancı öğrenci sorunu Türk öğrencilerin sosyal medyada yaptığı kan dondurucu itiraflarla gündemde. Tam da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Karabük mitingini gerçekleştirdiği gün ortaya saçılan iddialar, Cüneyt Özdemir'e ait Youtube kanalında mercek altına alındı.

"KANTARIN TOPUZUNU KAÇIRDIK"

Yıllardır Karabük’te yerel gazetecilik yapan Çetinkaya sözlerine Karabük Üniversitesi’nin eskiden her Karabüklünün hayali olduğunu ama bugünlerde işlerin iyiye gitmediğini, bu durumu ortaya çıkartan nedenlerin başında da Üniversite’de eğitim gören 10-11 bin dolaylarında uluslararası öğrencinin olduğunu belirterek başladı. Sonrasında yaptığı açıklamalarla oldukça önemli noktalara dikkat çeken Çetinkaya “Biz, Kantarın topuzunu o kadar fazla kaçırdık ki Afrika’dan Karabük gibi küçücük bir ile, 100, 120 bin nüfusu olan bir ile, 10 binden fazla yabancı öğrenciyi doldurduk. Aslında dünya standartlarında şehirlerin yabancı öğrenci almalarıyla ilgili bir oran var. Ama biz anormal derecede öğrenci sayısına ulaştık” dedi.

Konuyu etraflıca kamuoyuna sunan Çetinkaya verdiği demeçte yabancıların, Karabük Üniversitesi’ne kayıt olabilmek için önemli meblağları gözden çıkarttığını belirterek “Burda 1.000 dolardan 20.000 dolara kadar dolar dönüyor, resmisi var gayriresmisi var, çeşitli söylentiler var. Bu olaylardan çok zengin olan insanlar da var” şeklinde konuştu.

"KARABÜK AÇIK HAVA GENELEVİNE DÖNDÜ"

Konu hakkında halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını fakat Karabüklülerin medyada çıkan haberlere tepki gösterdiğinden dert yanan Çetinkaya, Dina Cinayeti’ni gündeme getirip birkaç ulusal kanala haber yaptıklarını ama şehir de tepkiyle karşılandığını dile getirdi. Dina Cinayeti hakkında yaptıkları haberlere karşı Karabüklülerin “Bu konuyu konuşma, konuşunca şehrin adını çıkartıyorsun” tepkilerine maruz kaldıklarını bildiren Çetinkaya halkın bu tutumuna karşı “Onu konuşma, bunu konuşma, işte şehrin adı çıkmasın, neticede insan sinirleniyor. Adı batsın. Burada çok tuhaf olaylar oluyor” diye eleştirdi.

Karabük’ün adeta bölgede bir fuhuş merkezi haline değildğine dikkat çekerek yetkilileri göreve davet eden Çetinkaya “Çevredeki illerden de geliyorlar. Açık hava genel evine döndü” açıklamasından sonra “Çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler burada pazarlanıyor. Bir ilde, Karabük gibi bir ilde, saatlik kiralık yerler olur mu? Günlük tamam neyse, günlük zaten var. Giriyor Afrikalı bir kızla bir saat, çıkıyor bir saat sonra… Bu olacak iş değil” dedi.

VALİLİK "ÇOK ÖNEMLİ BİR TOPLANTI" YAPTI

Söyleşinin sonlarına doğru programın sunucusu Taş’ın yönelttiği “Sosyal medyada farklı cinsel yollarla bulaşan hastalıklarla ilgili bazı olayların yaşandığıyla ilgili öğrencilerin itiraf sayfalarına verdiği mesajlar var, doğru mu?” sorusunun başında henüz haberlerde yer almayan bir bilgiyi de kamuoyuyla paylaşan Çetinkaya “Şuanda resmi makamlardan bize ulaşan, araştırıyoruz yani bu yayına bağlanmadan önce de sayın Valimizle bir görüşme yapmak istedim ama Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bugün Karabük’teydi, az önce gönderdik. Konuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapılıyor. Önemli bir toplantı dedi özel kalemi” dedi.

Karabük Valiliği, Çetinkaya’nın gerçekleştirildiğini iddia ettiği toplantı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Çetinkaya “Utanıyoruz, fuhuş bataklığına sürüklenmiş bir il olmaktan utanıyoruz” diye veryansın etti.