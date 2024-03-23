Ümit Özdağ’dan ters köşe yapan açıklama: Afrika’dan Türkiye’ye öğrenci gelmeli

Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ’dan ters köşe yapan açıklama: Afrika’dan Türkiye’ye öğrenci gelmeli
Karabük’te patlak veren yabancı öğrenci olaylarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Afrika’dan Türkiye’ye gelen öğrencilerin kontrollü olarak alınması gerektiğini belirtti.

Yabancı öğrenci skandallarıyla gündeme gelen Karabük Üniversitesi’nde Afrika asıllı öğrencilerin zührevi hastalıkları ve AIDS taşıdığı iddialarına ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da açıklamada bulundu.

Afrikalıların şehirde çeteleştiği ve Afrikalı kızların da fuhşa sürüklendiğinin bölgede konuşulduğunu belirten Ümit Özdağ, Türkiye’ye gelen öğrencilerin belirli kontrollerden geçmesi gerektiğini belirti.

“ZÜHREVİ HASTALIKLAR VE AIDS TAŞIYORLAR”

X hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Karabük Üniversitesi’nde yaşanan olaylar ile çalkalanıyor. Bu üniversitede aşırı bir yabancı öğrenci yoğunlaşması var.

Suriyeli öğrencilere yapılan yardımların Türk öğrencilere yapılmadığını öğretim üyelerinden duymuştum.

Karabük üniversitesi öğretim kadrosunda cemaatçi öğretim üyelerinin sayısının çok fazla olduğu ifade ediliyor. Yüksek lisans sınavlarında konu ile ilgisiz dini içerikli sorular sorulduğunu dinlemiştim.

Hak Yol’cu olduğu ifade edilen Karabük Üniversitesi eski Rektörü Refik Polat’ın Üniversiteyi Afrikalı öğrencilere özellikle de Çadlı öğrencilere açtığı ileri sürülüyor. Prof. Dr. Polat ifadesi ile “Bizim 5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük’ü Afrika’ya, Afrika’yı da Karabük’e taşıyacaklar.”

Yine Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri rektörün amacının Türkiye’nin Çad büyükelçisi olmak olduğunu ancak bunu başaramadığını ifade ediyorlar. Öte yandan Karabük Üniversitesine gelen Afrikalı öğrencilerin zührevi hastalıkları ve AIDS taşıdığı öğrenciler arasında konuşuluyor. Sosyal medya bu konuda bilgiler ile adeta sarsılıyor.

Yabancı öğrencilerin büyük bir bölümün belirli miktarlarda kayıtlara girmeyen paralar ödeyerek üniversiteye kayıt yaptırdığı iddiaları yaygın.”

“AFRİKA’DAN TÜRKİYE’YE ÖĞRENCİ GELMELİ”

“Afrikalıların çete oluşturdukları ve istemeyen Afrikalı öğrencileri bile fuhuşa sürükledikleri ifade ediliyor.

Nitekim Geçtiğimiz yıl ölümü ile gündeme gelen Gabon’lu 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’yı erkeklere pazarlamak isteyenler de kendi ülkelerinin vatandaşları.

Artık olayların kontrol dışına çıktığı anlaşılıyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem Sağlık Bakanlığı hem de savcılığın harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma başlatması gerekiyor.

Çünkü Karabük’te gerilim ve tepki artıyor. Taraftar grupları açıklama yaptı, gençler protesto yürüyüşü düzenledi.

Öte yandan Afrika’dan Türkiye’ye öğrenci gelmeli. Karabük’teki ve Kütahya Üniversitesi’ndeki kötü örnekler, rüşvet iddiaları Afrikalı öğrencilerin Türkiye’ye gelmesini engellememeli. Çünkü bu Türkiye’nin Afrika’daki yumuşak gücü olacaktır. Ancak gelecek olanlar iyi seçilmeli, rüşvet iddiaları ortadan kaldırılmalı, başarılı öğrenciler ülkemize gelebilmeli, kapsamlı sağlık muayenesi istenmeli ve gelenlerin okulu bırakıp iş hayatına atılması engellenmelidir.”

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