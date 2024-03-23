Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48 saat sonra açıklama geldi! Afrikalı öğrencilerden HIV ve HPV bulaştı iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 48 saat sonra açıklama geldi! Afrikalı öğrencilerden HIV ve HPV bulaştı iddiası sosyal medyayı karıştırmıştı
Karabük’te Afrikalı öğrencilerle cinsel ilişkiye giren Türk öğrencilerin şikayetlerini sosyal medyadan paylaşması ortalığı karıştırmıştı. HPV ve HİV şüphesi olduğu iddialarının ardından Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Karabük Üniversitesi'ndeki Türk öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve bu sebeple hastanelerde yoğunluk oluştuğu iddia edildi. İddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bunun üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu.

Son günlerde ise söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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“KARABÜK’TE HIV VE HPV VAKALARINDA ANLAMLI BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

"Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir" denildi.

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