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Ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 21:14
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Karabükte iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Ahşap ev alevlere teslim oldu
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Olay, ilçeye bağlı Çavuşlu köyü Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şen'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı ev kül oldu. (İHA)

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