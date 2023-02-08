Ahşap ev alevlere teslim oldu

Olay, ilçeye bağlı Çavuşlu köyü Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Şen'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı ev kül oldu. (İHA)
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