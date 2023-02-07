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İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Limanı'ndaki yangının havadan müdahaleyle söndürüldüğünü bildirdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 22:53
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İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteynerların devrilmesiyle çıkan yangından güzel haber geldi.

TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile yangın söndürüldü. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 şehirde ağır yıkıma yol açtı. Hatay depremde en fazla hasar alan iller arasında yer aldı.

İSKENDERUN LİMANI'NDA YANGIN ÇIKTI

Çok sayıda binanın yıkıldığı şehirde İskenderun Limanı'nda da depremin ardından konteynerlar devrildi. Konteynerların devrilmesiyle birlikte limanda yangın çıktı. Dünden bu yana devam eden yangından güzel haber geldi.

YANGIN HAVADAN MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile limandaki yangın söndürüldü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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