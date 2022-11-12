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Müstakil evin çatısında yangın paniği

Karabük’te müstakil bir evin çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:54
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Karabük'te müstakil evin çatısında yangın

Müstakil evin çatısında yangın paniği
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Karabük’te müstakil bir evin çatısında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak’ta meydana geldi.

Müstakil bir evin çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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