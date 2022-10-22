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Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın

Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 14:04
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Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın

Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın
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Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içindeki bir binada yangın çıktı.

Yangının Boğaziçi Üniversitesi Kültürel Miras Müzesi'nde çıktığı belirtilirken, kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 Kampüste bulunan kültürel miras müzesinin çatısında yangın çıktığı öğrenilirken yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

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