Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın

Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içindeki bir binada yangın çıktı.
Yangının Boğaziçi Üniversitesi Kültürel Miras Müzesi'nde çıktığı belirtilirken, kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kampüste bulunan kültürel miras müzesinin çatısında yangın çıktığı öğrenilirken yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.
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