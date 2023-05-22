Karaciğer hastalıklarına iyi gelen bitki ve besinler

Bazen ne kadar uğraşsak da karaciğerimizdeki toksinleri atamayız. Peki karaciğerdeki toksinleri nasıl atarız? İşte karaciğere iyi gelen o besinler ve yararları…

Editör: Naim Arıoğlu

Alkol, sigara ve ilaçların vücutta en çok yorduğu organ olan karaciğerin zarar görmesini doğal yollarla önlemek mümkün. Karaciğerinizdeki zararlı toksik maddelerden kurtulmak için uzmanların önerdiği besinler arasında badem, ıspanak, balık, kahve, yaban mersini yer alır. Karaciğeri temizleyecek sebzeler, pancar, zerçal, karaciğere iyi gelecek vitaminler C ve E vitamini, karaciğere faydalı bitkiler meyan kökü, ısırgan otu, karaciğer dostu içecekler, bitki çayları ise adaçayı, üzüm suyudur.

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN SEBZELER

Karaciğeri temizlemeye yardımcı sebzelerin içerisinde yeşil çay, yaban mersini, greyfurt, pancar, zerdeçal, ıspanak, enginar, biberiye, lahana, sarımsak, avokado, roka, tere, pazı, turp, karalahana yer alıyor.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz besinler uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmenizi sağlar. Bol bol tüketmeniz önerilir. Antioksidan özelliği içeren bu besinler akciğer sağlığı için önemlidir. Karaciğer kendini daha kolay temizler, hasar görmesine neden olacak iltihapları ortadan kaldıracaktır. Zararlı toksinlerin dışkı yoluyla atılmasına yardımcı olarak sindirim sistemini boşaltır.

KARACİĞERE İYİ GELEN VİTAMİNLER

Karaciğer dostu vitaminler arasında C vitamini, E vitamini, Glutation, Omega-3, Selenyum yer alır. Bu vitaminleri içeren besinler tüketilerek karaciğerin daha sağlıklı bir hale gelmesi sağlanabilir. Ayrıca vitamin takviyeleri alarak karaciğerinizi yenileyebilirsiniz.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz vitaminleri içerisinde barındırmayan besinleri tüketmek detoks sisteminizin aksamasına neden olur, kanser gibi hastalıklar meydana gelebilir. Damar sertliğinin de ortaya çıkma olasılığı yükselir. Karaciğerinizin sağlığı için beslenme oldukça önemli bir konudur.

KARACİĞERE FAYDALI BİTKİLER

Karaciğeri temizleyen bitkiler arasında zerdeçal, sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, menekşe otu, çörek otu, adaçayı, meyan kökü, maydanoz, yaban mersini, ısırgan otu, karnıyarık otu, at kuyruğu otu bulunur.

Karaciğerinizin daha sağlıklı çalışmasını istiyorsanız bu bitkileri haftada 1 kez olsun tüketmeniz gerekir. Karaciğerin fonksiyonlarını düzgün yerine getirememesi vücutta çok büyük hasarlara yol açar. Bu konuda hassas davranıp, karaciğerinize iyi gelecek bitkileri tüketmenizi şiddetli tavsiye ediyoruz.

KARACİĞERİ YENİLEYEN MEYVELER

Karaciğere iyi gelen meyveler portakal, elma, erik, greyfurt, ananas, yaban mersini, kivi, kızılcık, çilek, armut ve üzümdür. Bu meyveleri tüketmek karaciğer sağlığı açısından son derece faydalıdır.

Karaciğeri sağlıklı bir şekilde çalıştıracak olan meyvelerin içerisinde bol bol vitamin ve mineral bulunur. Çeşitli hastalıklarla boğuşuyorsanız bu meyveleri tüketerek hastalıkların daha hızlı geçmesini sağlayabilirsiniz. Karaciğeri sarmış olan iltihaplardan da meyveler yardımıyla kurtulmak mümkün.

KARACİĞERİ ÇALIŞTIRAN İÇECEKLER VE BİTKİ ÇAYLARI

Karaciğeri temizleyecek olan içecekler ve bitki çayları papatya çayı, adaçayı, karahindiba çayı, kahve, yeşil çay, greyfurt suyu, üzüm suyu, pancar suyudur. Zeytinyağı ile karıştırılan su da karaciğere iyi gelir.

Bu içecekler ve bitki çayları kan şekerini dengeler, kolesterolü düşürür, idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Karaciğer sağlığına önemli katkılarda bulunur. Sindim sistemini destekler, karaciğerde birikmiş olan zararlı toksinlerin kolayca dışarı atılmasını sağlar. Karaciğer daha kolay yenilenir, bitki çayları karaciğer temizliğine yardım eder, yağ ve şekerin parçalanması için gerekli olan enzimler üretilir.

KARACİĞERDEN ATIKLARI UZAKLAŞTIRAN BESİNLER

Karaciğerin sağlığına iyi gelecek besinlerin içerisinde yumurta, kahve, yer fıstığı, badem, kuşkonmaz, üzüm, yağlı balıklar, kırmızı et, yulaf, yeşil çay, enginar, sarımsak, üzüm, ıspanak, yaban mersini, salata, lahana, turp brokoli, karnabahar bulunmaktadır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz karaciğerin sağlığı açısından faydalı olan besinlerin kullanımında aşırıya kaçmamak gerekir. Aşırıya kaçıldığında karaciğere zarar verebilir. Bu besinler doğru ve düzenli bir şekilde kullanılırsa karaciğer kendini güçlendirir. Temizleme, iltihabı atma durumları daha çabuk olur. Sağlıklı bir karaciğere sahip olmak isteyen kişiler karaciğere iyi gelecek besinleri mutlaka tüketmelidir.