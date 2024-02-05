Karaciğer hastalıklarından romatizmaya kadar şifa saçıyor. Neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok

Erkavim Yıldırım
Karaciğer hastalıklarından romatizmaya kadar şifa saçıyor. Neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok
Karaciğer hastalıklarından romatizmaya kadar şifa saçan ve neredeyse faydalı olmadığı hastalığın olmadığı zemberek otu ortaya çıktı.

Karaciğerden romatizmaya kadar pek çok hastalığa iyi gelen ve hemen hemen hiçbir hastalıkta etkisiz olmayan zemberek otu keşfedildi.

ZEMBEREK OTU NEDİR?

Zemberek otu: Atkuyruğugiller familyasından; kök sapı çok yıllık olan, ıslak yerlerde büyüyen bir bitkidir.

ZEMBEREK OTUNUN FAYDALARI NELEDİR?

-İdrar yapmayı kolaylaştırır. İdrar miktarını çoğaltır.

-Böbrek taşlarının atılmasına yardım eder.

-İdrar kesesindeki iltihabı temizler. Kanlı idrarı durdurur. Albümin seviyesini azaltır.

-Zatürre ve karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

-Gut ve romatizma ağrılarını azaltır.

ZEMBEREK OTU NASIL KULLANILIR?

Zemberek otunu çay olarak demleyerek, farklı tedavilerde kullanabilirsiniz. Çayını ruhsal ve fiziksel hastalıklarınızda bir bardak içmeniz önerilir. Saçlarınızı uzatmak isterseniz, hazırladığınız Zemberek otu çayını saç maskenize katarak deneyebilirsiniz. Zayıf tırnaklarınızı güçlendirmek ve sağlıklı hale getirmek için hazırladığınız çayı soğutarak tırnaklarınızı içinde biraz bekletebilirsiniz. Krem olarak kullanmak için de zemberek otunu ezerek zeytinyağı ile karıştırarak, yaralarınıza sürebilirsiniz.

Aşırı miktarda kullanmamanız gerektiğini unutmayın.

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