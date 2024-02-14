Karaciğer şişkinliğini indirir. Sivilce ve egzamaya faydalıdır. İşte şifa saçan ot

Doğal ürünler, sağlıklı beslenme konusunda bilinçli olanların gözdesi haline geliyor. Bu ürünler arasında asparagus otu adıyla bilinen bir bitkinin de şifa kaynağı olduğu söyleniyor.

Asparagus otu nedir?

Zambakgiller ailesinden olan bu bitki, çalımsı veya yarı çalımsı, odunsu, bazıları sarmaşık gibi büyüyen, bazıları da otsu olan bir bitkidir. Asya, Afrika ve Akdeniz bölgesinde yetişir. Yaprakları pul şeklinde ve karşılıklı dizilidir. Çiçekleri küçük ve yeşilimsi veya beyaz renklidir. Meyveleri üzüm şeklindedir. 150 civarında türü vardır.

Tıbbi kuşkonmaz olarak da bilinen bu bitki, Trakya ve Doğu Anadolu’da doğal olarak bulunur. Çiçekleri sarı-yeşil renklidir. Meyvesi kırmızıdır. Kök ve rizomlarında şekerler, mannit, koniferin, asparajin A ve C vitaminleri bulunur. Tıpta yerde yatan gövdesi, kökü ve tomurcukları kullanılır. Bahar aylarında toplanarak kurutulur.

Faydaları:

Kalp rahatsızlıklarına bağlı ödemleri azaltır. İdrar arttırır. İdrar yollarını arındırır. Sinirleri güçlendirir. Kanı temizler. Karaciğer ve böbreklerin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Karaciğer şişliğini önler.

Dalak hastalıklarına iyi gelir. Zihinsel yorgunluğu alır. Sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşmesine destek olur.

Kan şekerini düşürür. Ellerde ve ayaklarda oluşan şişlikleri giderir. Bel soğukluğu, böbrek ve mesane iltihabı olanlar ile çok gergin olanlar kullanmamalıdır.

Asparagus nasıl Yenir?

Asparagusun lezzetli ve sağlıklı bir sebze olduğu bir gerçek.

Asparagusu pişirmek için çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Fırında tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek pişirebilirsiniz. Bu şekilde pişirdiğiniz kuşkonmazları yemeklerinize garnitür olarak ekleyebilir veya salatalarınıza katabilirsiniz. Ayrıca kuşkonmazı haşlayarak da pişirebilirsiniz.

Haşladığınız kuşkonmazların üzerine ezilmiş sarımsak ve zeytinyağı dökerek yiyebilirsiniz.

Asparagusla omlet yapabilirsiniz. Çorbalarınıza kuşkonmaz ilave edebilirsiniz. Kuşkonmazı zeytinyağı ve sarımsakla kızartarak da yiyebilirsiniz.