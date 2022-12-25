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Karadeniz'in Poyraz Reis'i Turgay Beşyıldız o pankartın hikayesini yazdı

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 12:31
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Karadeniz'in Poyraz Reis'i Turgay Beşyıldız Fenerbahçe maçında açılan pankartın hikayesini yazdı

Karadeniz'in Poyraz Reis'i Turgay Beşyıldız o pankartın hikayesini yazdı
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TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasından önce, bu kareografi maç başlamadan hemen önce   açıldığında, diğer tribünlerde bu kareografiyi gören bordo mavili taraftarların büyük bir çoğunluğu alkışlama bile alkışlamadı.

Cumhuriyet'ten bahsedilirken, Cumhuriyet in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmine kareografi de yer verilmemesi, oldukça tepki çekti. Bu kareografinin asılmasına izin verenlerde bu konuda eleştiri aldı. Trabzonspor yöneteminin bu konudan haberi olup olmadığı konuşuldu.

Kulübe yakın isimler ise; bu konuda; " 20 kişinin bir araya gelip yaptığı kareografi, 40 bin bordo mavili taraftarı bağlamaz" dedi.

Söz konusu kareografinin; resimsiz orjinali ise  yıllar Önce H.Avni Aker Stadyumu'nda güney kale  arkasına, Erdoğdulu Taraftarlar Grubu tarafından asılmış, hiç bir tartışma yaratmamış ve camia tarafından  beğenilmişti.

ve yıllar önce Avni Aker'e asılan;

Öte yandan; yıllar önce Avni Aker'de astıkları kareografi ile ilgili, dönemin Erdoğdulu Taraftarlar Grubu Başkanı Savaş Yılmaz'da, kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili kısaca şu açıklamayı yaptı:

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günaydın
25.12.2022 13:41
celatlarına aşık olmuş trabzon halkından ne beklenir yaşasın cumhuriyet ne mutlu türküm diyene  
 
Miral
25.12.2022 13:33
Barteolomos'a Trabzonspor forması giydiren zihniyet neyse, o pankartı hazırlayan kafa yapısı da aynıdır. Vatansever Trabzon'luları tenzih ederim.  
 
OKKACI
25.12.2022 12:41
Dünya bizi kıskanıyor. İşte böyle bizim kafamız bu kadar çalışıyor...  
 
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