Karadeniz'in Poyraz Reis'i Turgay Beşyıldız o pankartın hikayesini yazdı

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasından önce, bu kareografi maç başlamadan hemen önce açıldığında, diğer tribünlerde bu kareografiyi gören bordo mavili taraftarların büyük bir çoğunluğu alkışlama bile alkışlamadı.

Cumhuriyet'ten bahsedilirken, Cumhuriyet in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmine kareografi de yer verilmemesi, oldukça tepki çekti. Bu kareografinin asılmasına izin verenlerde bu konuda eleştiri aldı. Trabzonspor yöneteminin bu konudan haberi olup olmadığı konuşuldu.

Kulübe yakın isimler ise; bu konuda; " 20 kişinin bir araya gelip yaptığı kareografi, 40 bin bordo mavili taraftarı bağlamaz" dedi.

Söz konusu kareografinin; resimsiz orjinali ise yıllar Önce H.Avni Aker Stadyumu'nda güney kale arkasına, Erdoğdulu Taraftarlar Grubu tarafından asılmış, hiç bir tartışma yaratmamış ve camia tarafından beğenilmişti.

ve yıllar önce Avni Aker'e asılan;

Öte yandan; yıllar önce Avni Aker'de astıkları kareografi ile ilgili, dönemin Erdoğdulu Taraftarlar Grubu Başkanı Savaş Yılmaz'da, kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili kısaca şu açıklamayı yaptı: