Pele'nin yakasındaki Trabzonspor rozetinin hikayesi

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Trabzonspor forması giydiği dönemde, Ali Kemal Denizci Pele ile tanıştırılınca, Ali Kemal; Pele’nin yakasına Trabzonspor rozeti takmıştı.

Brezilya’nın 16 eyaletinden biri olana Minas Gerais’de 23 Ekim 1940 günü doğan, bir çok futbol otoritesi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Pele’ye 29 Kasım'dan bu yana hastanede kemoterapi uygulanıyordu. 82 yaşındaki Brezilyalı yıldızdan akşam saatlerinde üzücü haber geldi. Brezilya basını ve bir çok futbol federasyonu, 82 yaşındaki efsane oyuncu Pele'nin hayatını kaybettiğini manşetlerine taşıdı.

Asıl adı; Edson Arantes do Nascimento olan Pele, tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesi'nde dün gece vefat edince, hayranları hastane önünde toplanarak ona olan saygılarını göz yaşları ve üzüntüleriyle belirtti. Brezilya Milli Takımı ile bugüne kadar 3 Dünya Kupası’nı tek kazanan tek oyuncu olma unvanını elinde tutan kral, bireysel ve kulüp başarılarıyla da adından çok söz ettirmişti. Kariyerini ABD'nin New York’taki Cosmos ekibinde noktalayan, Brezilya'da Santos formasını 19 yıl giyen Pele, 1000'in üzerinde gol kaydetmiş ve heykeli, 200 bin kişilik ünlü Maracana Stadı'nın önüne dikilmişti.

Pele ile Trabzonspor’un yolu 46 yıl önce kesişmişti.

Trabzonspor’un 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki ilk rakip ise İzlanda'nın Akrenas takımıydı. Akrenas önünde her iki maçta da üçer gollük galibiyetlerle ayrılarak rakibini eleyen Bordo-Mavililer, ikinci turda ise dönemin yenilmeyen armadası Liverpool'la karşılaşacak olması, gözleri Trabzon’a ve Trabzonspor’a çevirmişti. Kim bu Trabzonspor diye gözler Doğu Karadeniz’in kıyısına çevrilmişti. İşte tam da o günlerde Trabzonspor'un önemli futbolcularından Ali Kemal Denizci, dünyanın en meşhur futbolcusu Pele ile bir araya geliyordu.

Tercüman gazetesi aracılığıyla Almanya'da "Hayatım" kitabının tanıtımında Pele ile bir araya gelen şimdilerde 70. Yaşını sürdüren Ali Kemal, Brezilyalı oyuncuya Trabzonspor rozeti takmayı ihmal etmezken, haber gazete sayfalarına şöyle yansıyordu; Dünya futbolunun en büyük ismi Pele, Frankfurt Kitap Fuarı'nda Tercüman Gazetesi aracılığıyla, Türk futbolunun yeni gözdesi Trabzonsporlu Ali Kemal ile buluşturuldu. Pele, kitap fuarında yakında piyasaya gidecek "Hayatım" adlı kendi kitabı için bulunuyordu. Ancak genç Türk futbolcusu için zaman ayırdı, Trabzonspor rozetini aldı ve sonra yeni tanıştırıldığı Ali Kemal ile arasında şöyle bir sohbet geçmişti.

Pele: "Türkiye'de karşı karşıya oynadık mı hiç? Türkiye ve Türk futbolu benim için tatlı hatıralarla doludur..."

Ali Kemal: "Pele adı ve Pele'nin futbolu benim için idealdir. Ne yazık ki karşı karşıya olamadık,oynayamadık."

Pele: "Ben Brezilya Milli Takımı’nda başarılarımla bütün dünyada tanındım, sen yenisin, senin de mili takımında başarılı olmanı temenni ederim."

Ali Kemal: Teşekkürler.

Pele: "Önce kendine, sonra da hocana inan..."

Ali Kemal: "Benim de başarımda hocamın rolü vardır."

Pele ile Ali Kemal arasındaki tercümanlığı, kitap fuarına katılan ve uzun yıllar Amerika'da bulunmuş Nurcan adında bir Türk kadını yapmıştı. Çevresini saran yüzlerce meraklıya rağmen Pele, Ali Kemal'in yanından ayrılmıyor, Ali Kemal ve Türk sporcularına şunları söylüyordu: "Dünyanın neresinde olursa olayım, daima Türklerden sevgi ve ilgi gördüm. Bana daima sakladığım armağanlar verdiler. Şİmdi Frankfurt'ta da Almanlar dışında karşıma çıkan ziyaretçim; Türkler ve Trabzon’dan bir Türk futbolcusu oldu. Türk futbolcu kardeşlerime, şunu söylemek istiyorum. Aklınızdan çıkmayacak tek şey, futbolun sizin işiniz olduğudur. Mesleğinize, ekmek paranıza sakın küsmeyin. Futbol çok nankör derler doğru değildir. Futbol kendini sevene ve dürüstçe gerçek futbol oynayana her şey verir. Ben neye sahip olmuşsam futbol sayesinde oldum. Futbol kendisine karşı, nankör olanlara nankördür’’

Pele, ardından Ali Kemal'i kucaklıyor ve Ali Kemal’in kendisine taktığı, başını eğip yakasındaki Trabzonspor'un rozetine bakarak, "Türkiye'den çok takım tanıyorum. Ama ilk defa böyle bir isim duyuyorum. Sanırım Liverpool ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kuvvetli bir takım olmalı." demişti.