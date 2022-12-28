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Trabzonspor Karagümrük'ü hayata döndürdü

Trabzonspor'u sahasında 4-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük, galibiyet hasretine flaş bir skorla son verdi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 22:23
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Karagümrük galibiyet orucunu Trabzonspor'la bozdu

Trabzonspor Karagümrük'ü hayata döndürdü
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İstanbul temsilcisi, son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek üç puana ulaşmıştı. Ligde 5 hafta sonra galibiyet elde eden Fatih Karagümrük, bu sonuçla haftalar süren şanssızlığını kırmış oldu.

Öte yandan İstanbul ekibi, Beşiktaş'a 4-1, Fenerbahçe'ye 5-4 ve Galatasaray'a ise 2-0 mağlup olmuştu. Son şampiyon Trabzonspor'u 4-1 yenen Karagümrük böylelikle kötü giden serisini sonlandırmış oldu.

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