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Karagümrük-Trabzonspor maçında şok kırmızı kart

Süper Lig'de Karagümrük, Trabzonspor maçında goller peş peşe gelirken bir de kırmızı kart çıktı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 21:06
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Trabzonspor'a iki şok! Hem mağlup hem 10 kişi

Karagümrük-Trabzonspor maçında şok kırmızı kart
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Maçın 6. dakikasında Karagümrük, Magomed Ozdoev'in golüyle öne geçti

21. dakikada Marc Bartra'nın omzuyla yaptığı vuruş, skora dengeyi getirdi: 1-1. 

34. dakikada Fatih Karagümrük'te sağ kanatta topla buluşan Ebrima Colley'nin şık ortasına arka direkte vuruşunu yapan Fabio Borini, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45+3. dakikada Trabzonspor savunmasında Marc Bartra, dengesini kaybetti ve sonrasında topu kazanan Fabio Borini'yi sarılarak düşürdü. Hakem de kırmızı kartını çıkardı.

İlk yarıyı Karagümrük 2-1 önde bitirdi.

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