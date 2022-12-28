Karagümrük-Trabzonspor maçında şok kırmızı kart

Maçın 6. dakikasında Karagümrük, Magomed Ozdoev'in golüyle öne geçti
21. dakikada Marc Bartra'nın omzuyla yaptığı vuruş, skora dengeyi getirdi: 1-1.
34. dakikada Fatih Karagümrük'te sağ kanatta topla buluşan Ebrima Colley'nin şık ortasına arka direkte vuruşunu yapan Fabio Borini, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
45+3. dakikada Trabzonspor savunmasında Marc Bartra, dengesini kaybetti ve sonrasında topu kazanan Fabio Borini'yi sarılarak düşürdü. Hakem de kırmızı kartını çıkardı.
İlk yarıyı Karagümrük 2-1 önde bitirdi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.