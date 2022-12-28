Visca ambulansla hastaneye kaldırıldı! Trabzonspor İstanbul'da kabusu yaşıyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlık yaşadı.
Omzundan sakatlanan Bosnalı futbolcu, oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da 50. dakikada Visca yerine Djaniny oyuna dahil oldu.
Edin Visca'nın omzu, saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Visca, uzun süren sakatlığı sonrası geçen haftaki Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönmüştü.
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