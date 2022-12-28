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Trabzonspor İstanbul'da nakavt oldu: Derbi galibiyeti yaramadı

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla kaybetti.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 22:11
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5 gol, 2 kırmızı! Trabzonspor, ağır yaralı. Karagümrük yaktı

Trabzonspor İstanbul'da nakavt oldu: Derbi galibiyeti yaramadı
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Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Magomed Ozdoev, 34. dakikada Fabio Borini, 67. dakikada Matteo Ricci ve 87. dakikada Jean Kouassi attı. Trabzonspor'un karşılaşmadaki golü 20. dakikada Marc Bartra'dan geldi.
Trabzonspor'da golü atan Marc Barta, ilk yarının uzatma anlarında doğrudan kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük'te Ebrima Colley de 56. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'da 50. dakikada sakatlanan Edin Visca oyuna devam edemedi. Omzundan sakatlanan Bosnalı futbolcu yerini Djaniny'e bıraktı. Visca, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 26 puanda kaldı. Fatih Karagümrük, 22 Ekim'deki son galibiyetinden bu yana, 4 maç sonra kazandı ve 16 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Kayserispor deplasmanına gidecek.

GOL ERKEN GELDİ
Fatih Karagümrük, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında öne geçti. Ozdoev'in sol kanattan orta-şut karışımı vuruşu doğrudan ağlara gitti.

TRABZONSPOR KOVALADI
Trabzonspor, 20. dakikada eşitliği yakaladı. Soldan kullanılan kornerde top ceza sahası dışına açıldıktan sonra ceza sahasına gönderilen topu Maxi Gomez indirdi, Marc Bartra ağlara gönderdi.

KARAGÜMRÜK KAÇTI
Fatih Karagümrük, 34. dakikada bir kez daha öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan gelen ortada kendini arka direkte unutturan Fabio Borini topu ağlara gönderdi.

TRABZONSPOR KIZARDI

Trabzonspor, 45+3. dakikada 10 kişi kaldı. Trabzonspor'da Bartra, ceza sahasına yakın bir noktada dengesini kaybetti. Borini müthiş bir zamanlamayla topu kaptı. Borini'yi arkadan çeken Bartra, mutlak gol şansı sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Fatih Karagümrük, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ
Trabzonspor'un ardından, Fatih Karagümrük de 10 kişi kaldı. 56. dakikada savunma arkasına atılan topta Maxi Gomez topu önüne aldı. Uruguaylı oyuncuyu arkadan müdahalesiyle düşüren Colley ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

FARK ARTTI

Fatih Karagümrük, 67. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Borini arka direkte kendini unutturan Matteo Ricci'yi gördü. Onun gelişine yaptığı vuruş Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

Karşılaşmada skoru belirleyen isim Jean Evrard Kouassi oldu. Kouassi, 87. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti.

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
 

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Ata Türkmen
28.12.2022 22:40
Fenerbahçe galibiyetinin sarhoşluğu sezon sonuna kadar sürer inşallah.  
 
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