Trabzonspor'un Mısılı yıldızı Trezeguet ziryeve böyle çıktı

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Her geçen gün, vücut ve kas yapısında fizyolojik gelişme görünen Trezeguet, güçlenen fiziğiyle de dikkat çekmeye başladı. 28 yaşındaki Mısırlı oyuncunun; Geçtiğimiz haftalarda genelde hücumda yalnız kaldığı hissedilirken, Edin Visca’nın da takıma katılımıyla, enerjisini artık daha zinde tutmaya ve 90 dakikaya yaymaya başlaması, hem hocası Abdullah Avcı’yı hem de bordo mavili taraftarları oldukça memnun etmeye başladı.



Güzel bir uyum yakalayan Visca ve Trezeguet ikilisi, bordo mavililerin her iki kanadı da hızla kullanarak, rakiplerin korkulu rüyası haline gelmeye başladı. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe karşısında forma giyen Visca, Trezeguet'nin hücumdaki yükünü paylaşmaya başlayıp, sırtındaki fazlalığı almaya başlayınca, Trezeguet üstüne koymaya başladı.

Kafr El Sheikh doğumlu 1,79 boyundaki kanat oyuncusu Trezeguet; Visca, şimdilik her ne kadar eski gücüne tam kavuşmasa da, rakipleri önünde kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Fenerbahçe önünde ligdeki gol sayısını da 5'e çıkarırken, takımının en golcü ismi olmaya başladı.



Yunanlı oyuncu Bakasetas, attığı 4 golle Trezeguet’i takip ederken, yarın akşam ki; Vavacars Karagümrük karşılaşmasında da Trezeguet’in Abdullah Avcı’nın, önemli silahlarından biri olması bekleniyor.



Bugüne kadar; El Ahly, RSC Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa, Başakşehir ve Aston Villa FC formalarını giyen Mısır’ın A Milli Takım oyuncusu Trezeguet’in, Gomez ve Visca’nın her geçen günün ardından form tutmasıyla, hücum hattında çok daha iyi işlere imza atması bekleniyor.