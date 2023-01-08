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Andrea Pirlo şoke oldu: Yumuşak kaldık

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Konyaspor ile oynadıkları maçtan sonra konuştu

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 16:31
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Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo'dan flaş açıklama

Andrea Pirlo şoke oldu: Yumuşak kaldık
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Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, iyi bir maç çıkardıklarını ancak sonunu getiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, "İyi bir maç çıkardık ama maalesef sonucu gelmedi. 2-0 öne geçtik, iyi bir ilk yarı sonrasında skor 2-2'ye geldi. 3-2'yi bulduk ve skoru lehimize çevirdik ama daha konsantre olmamız lazımdı, yumuşak kaldık. Orta sahada kaptırdığımız topla golü yedik. Galibiyet bize moral verebilirdi. Maalesef bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.

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