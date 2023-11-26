Karagümrük'ten hakem kararlarına tepki: Ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Karagümrük'ten hakem kararlarına tepki: Ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, oynadıkları oyunla nasıl bir takım olduklarını gösterdiklerini belirtti.

Net penaltılarının verilmediğini vurgulayan Canel, şunları kaydetti:

"Karagümrük'ün nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Bariz penaltımız VAR'daki arkadaş yüzünden verilmedi."

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