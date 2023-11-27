Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı. Serhat Ulueren açıkladı

Samet'in penaltı pozisyonu incelenirken orta hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçen diyaloğu Serhat Ulueren açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı. Serhat Ulueren açıkladı

Fenerbahçe'nin, Ülker Stadı'nda ağırladığı Karagümrük'ü 2-1 yendiği karşılaşmaya damga vuran pozisyon 53. dakikada yaşanmıştı.

Sağdan ceza sahası içine giren Güven Yalçın'ın şutuna top kayarak müdahalede bulunan Samet Akaydin'ın eline çarpıp kornere gitmişti.

Bu pozisyon sonrası Karagümrük cephesinden sert eleştiriler yükselirken, hakem otoriteleri de hakemin penaltı kararı vermesi gerektiğini dile getirmişti.

Lider Haber kanalında yayınlanan Telegol programının sunucusu Serhat Ulueren, bu pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı.

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"Konuşmaları Temsilciler Kurulu'ndaki bir üyeden aldım" diyen Ulueren, orta hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçen diyaloğu şu şekilde anlattı:

Hüseyin Göçek: "Arda, bir dakika oyunu başlatma."

Arda Kardeşler: "Ne oldu?"

Hüseyin Göçek: "Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."

Arda Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

Hüseyin Göçek: "Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak."

Arda Kardeşler: "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim."

İŞTE KONUŞULAN O POZİSYON

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