Karagümrük 8 dakikada yıktı geçti. İstanbulspor'un kurtuluş reçetesi. Volkan Aliakar yazdı

Fatih Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'u 3-0 yendiği karşılaşmayı Volkan Aliakar yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karagümrük 8 dakikada yıktı geçti. İstanbulspor'un kurtuluş reçetesi. Volkan Aliakar yazdı

Süper Lig'deki 20 takımın 8'i İstanbullu olunca hemen hemen her hafta bir derbi heyecanı yaşıyoruz.

14. haftada bu kez de Karagümrük ile İstanbulspor'un kapışmasını izledik.

Takımlar ve taraftarların korkulu rüyası Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydı karşılaşma.

Hava sıcaklığı 14 derece olmasına rağmen, stadın kendine özgü rüzgarı yine sahada mücadele eden oyuncuları yalnız bırakmadı.

İlk yarıda Karagümrük ikinci yarıda İstanbulspor rüzgara karşı oynadı.

Fatih Karagümrük; geçen hafta Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın ilk 11'inden 1'i zorunlu 2 değişiklikle İstanbulspor karşısına çıktı.

Cezalı Levent Mercan'ın yerine sol bekte Veseli forma giydi, Rohden de kulübeye çekildi, Shukurov şans buldu.

İstanbulspor'da ise geçen hafta Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla kazanılan mücadelenin ilk 11'inden mecburi tek değişiklik vardı.

Cezalı Loshaj'ın yokluğunda Mamadou görev aldı.

Başlama düdüğüyle birlikte önde baskı yapmaya başlayan İstanbulspor ilk tehlikeli atağını 16. dakikada geliştirdi, ancak gol çıkmadı.

10 dakika sonra bu kez Karagümrük Can Keleş'in uzaktan şut denemesiyle tehlike yarattı, kaleci Jensen topu güçlükle kornere çeldi.

38'de İstanbulspor golü buldu. VAR uyarısıyla ekran başına gelen hakem Kadir Sağlam pozisyonun başlangıcında faul tespit etti ve iptal kararı verdi.

45'te kazanılan frikikte topun başına geçen Eysseric ceza sahası dışından mükemmel vurdu, Karagümrük'ü öne geçirdi. Böylece Karagümrük de bu sezon ilk kez duran toptan gol buldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Karagümrük önce Güven ile önemli bir fırsatı harcadı, ardından Mendes ile 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye çok zor anlar yaşatan Can Keleş, 53'te sahneye çıktı ve ceza sahası dışından skoru 3-0'a getirdi.

Karagümrük 8 dakikada bulduğu gollerle İstanbulspor'un fişini çekti!

Ev sahibi Karagümrük kalan bölümde oyunu tamamen kontrol etti, farkı artıracak pozisyonlar buldu. Kalesinde tehlike yaşamadan galibiyete uzandı.

Hakan Yakın yönetimindeki İstanbulspor geçen hafta Hatayspor'u mağlup etmişti.

Ancak o yalancı baharmış!

Derli toplu futbol oynasalar da kadro kaliteleri Süper Lig için çok yetersiz.

Devre arasında Hakan Yakın'ın sistemine uygun takviyeler yapılırsa şansları olur. Aksi halde küme düşme adayları arasında ilk sıradalar.

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